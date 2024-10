video suggerito

L’omaggio a Elisabetta II nascosto nel look bianco della regina Camilla in Australia La regina Camilla è volata in Australia col marito Carlo per un esclusivo Royal Tour. In quanti hanno notato la sua spilla scintillante a forma di conchiglia? Ecco per quale motivo è un omaggio a Elisabetta II. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it



La Royal Family è tornata alla "normale" routine di impegni lavorativi dopo gli ultimi mesi difficili e sempre più spesso appare in pubblico per importanti appuntamenti istituzionali. Re Carlo III, in particolare, ha ripreso a viaggiare (mettendo temporaneamente in pausa le cure contro il cancro). Da qualche giorno è volato in Australia, dando il via al suo primo Royal tour in uno dei Paesi del Commonwealth. Ad accompagnarlo non poteva che esserci la moglie Camilla, anche se si è unita al lui dopo uno scalo a Singapore (che l'ha aiutata a gestire meglio il jet leg). È stata proprio quest'ultima ad aver attirato le attenzioni dei media con un look total white che nascondeva un dolce omaggio alla compianta regina Elisabetta II: ecco di cosa si tratta.

Camilla si gode la primavera australiana in total white

Durante il terzo giorno del Royal tour in Australia Carlo e Camilla sono volati a Canberra per visitare il War Memorial & Parliament. Complice il fatto che ora nel continente è primavera, la regina ne ha approfittato per seguire il trend del total white (che poco si adatta, invece, all'autunno uggioso tipicamente inglese). Ha indossato l'abito simbolo dell'eleganza reale, il coat dress, per la precisione un modello bianco con dettagli gioiello sul colletto firmato Anna Valentine, una delle sue stiliste preferite. Lo ha abbinato alle iconiche pumps bicolor di Chanel, a una borsetta nera di Anna Valentine x Charles Laurie London e a degli occhiali da sole scuri di Izipizi.

Camilla in Anna Valentine

La storia della spilla-conchiglia della regina

Al di là dei soliti bracciali di Van Cleef & Arpels, primo tra tutti quello con i quadrifogli portafortuna, Camilla ha aggiunto un ulteriore dettaglio prezioso al suo outfit australiano: una spilla scintillante della collezione reale (che ha portato attaccata al coat dress). Si tratta della Shell Brooch, un gioiello a forma di conchiglia tempestato di diamanti taglio brillante ma con una singola perla centrale da cui partono delle strisce brillanti che terminano con diamanti a goccia. L'artista Courtauld Thomson la progettò e realizzò personalmente nel 1919, si trattava di un regalo per la sorella Winifred, che a sua volta la lasciò in eredità alla Regina Madre dopo la sua morte (in segno di rispetto e profonda ammirazione). Successivamente passò anche a Elisabetta II, che fino ai suoi ultimi giorni la considerò una delle sue preferite. Ora Camilla l'ha rispolverata per il viaggio in Australia, rendendo omaggio alla compianta sovrana che l'ha preceduta.

Camilla indossa la Shell Brooch