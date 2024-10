Re Carlo III sospenderà le cure contro il cancro, l’ok dai medici per il viaggio in Australia

video suggerito

Re Carlo III interromperà le cure contro il cancro per 11 giorni, fa sapere il DailyMail. I medici del Sovrano gli hanno permesso di mettere in pausa il ciclo di cure, visto l'impegno di alto profilo che ha in programma nei prossimi giorni. La terapia, si legge, si interromperà nel giorno della partenza e riprenderà non appena il Re tornerà nel Regno Unito.

Gli impegni di Re Carlo III: perché volerà in Australia

Re Carlo III a partire dal 18 ottobre sarà in Australia, per una serie di impegni importanti che ha in programma. Il Daily Mail fa sapere che sarà a Sydney e Canberra prima di fare una visita di Stato a Samoa, nel Pacifico meridionale, dove parteciperà al Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM). Un viaggio che lo porterà molto lontano per oltre 10 giorni: si tratterebbe, però, di una buona notizia per tutti coloro preoccupati per le sue condizioni di salute. Se non fosse stato possibile interrompere le cure per qualche giorno, il Re non avrebbe potuto viaggiare. Il programma del viaggio è stato studiato e approvato dai dottori che seguono il Sovrano nella lotta contro il cancro: al fianco del Re, in Australia, ci sarà comunque un medico pronto per ogni ed eventuale emergenza. "Si sente energico per il suo lavoro, per lui è importante, soprattutto mentalmente, rispettare la solita routine in un momento difficile come questo", le parole di una fonte vicina a Carlo III al DailyMail. Per gestire la convalescenza pre partenza, il Sovrano sarà in Scozia dove continuerà a lavorare sui documenti di Stato e sulle chiamate pre-CHOGM con i leader mondiali. Poi tornerà a Londra in settimana per tenere il Consiglio privato, incontrare il Primo Ministro e sottoporsi ad appuntamenti medici. "Il viaggio in Australia è una cosa importante e lui vuole essere in forma smagliante. Non appena tornerà, però, si ritroverà subito coinvolto in un programma molto intenso che durerà fino a Natale", le parole della fonte a lui vicina.