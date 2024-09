Kate Middleton sta lavorando affinché William e Harry si riappacifichino: “Una svolta inaspettata”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Dopo anni di guerra fredda, accuse pubbliche, ritorsioni private e un libro che svela parte di quanto sarebbe accaduto tra William e Harry di tanto grave da allontanarli (presunta aggressione fisica compresa), Kate Middleton starebbe lavorando affinché i due figli di lady Diana e re Carlo facciano pace. Ci sarebbe proprio la principessa del Galles dietro l’improvviso e inaspettato disgelo tra la famiglia reale britannica e il possibile “figliol prodigo”. A dimostrazione di un rapporto che mira a tornare sereno c’è il post di auguri pubblicato sull’account Instagram ufficiale della famiglia reale in occasione dei 40 anni di Harry.

Il ruolo di Catherine, principessa del Galles, nel riavvicinamento tra William e Harry

Secondo la stampa britannica, proprio la principessa del Galles starebbe cercando di convincere il marito a riavvicinarsi al fratello nonostante gli anni difficili trascorsi. “Penso ancora che le cose siano troppo delicate per una riconciliazione significativa con William, ma il fatto che lui e Catherine abbiano autorizzato la pubblicazione sui social degli auguri per i 40 anni di Harry è sicuramente una svolta inaspettata”, ha recentemente fatto sapere una giornalista della BBC molto vicina alla famiglia reale.

Il principe Harry torna in Gran Bretagna

Nell’ottica di una futura riconciliazione, Harry sta per fare ritorno in Gran Bretagna. Il principe è atteso per il prossimo lunedì a Londra per assistere ai WellChild Awards, ente di beneficenza del quale è il volto. Con lui non ci sarà la moglie Meghan Markle. Del resto, era stato lo stesso Harry a chiarire che non avrebbe condotto l’ex attrice in Gran Bretagna nel timore di attacchi che potessero minare il benessere della donna. Harry teme per la vita della moglie che in Inghilterra, dopo il trasferimento negli Stati Uniti, continua a non godere di particolare affetto.