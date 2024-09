video suggerito

Harry prepara la festa dei suoi 40 anni: “Non riceverà gli auguri da William, non si parlano più” Mentre Harry si prepara a festeggiare i suoi 40 anni, il fratello William avrebbe già escluso la possibilità di telefonarlo per fargli gli auguri. Una fonte al Mirror fa sapere che i figli di Re Carlo e Diana Spencer non si parlano più. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domani, 15 settembre 2024, il principe Harry compirà 40 anni. Festeggerà nella casa a Montecito, in California, con un grosso gruppo di amici, racconta il Mirror, ma il fratello William non solo non parteciperà, non avrebbe neanche intenzione di fargli gli auguri. Una fonte ha raccontato al tabloid che le tensioni tra i due fratelli sono sempre più forti: non ci sarebbe alcun segnale di disgelo, bensì il contrario. Anche poche settimane fa, quando si sono incontrati per il funerale dello zio Lord Robert Fellowes, non si sarebbero rivolti la parola.

Le tensioni tra William e Harry

Il principe William "non farà alcuna chiamata" al fratello Harry per il suo compleanno perché "ormai non si parlano più": sono queste le parole di una fonte vicina ai Royals che al Mirror ha escluso totalmente la possibilità che i fratelli, figli di Re Carlo e Diana Spencer, possano ricongiungersi. Il padre "chiamerà il secondogenito per augurargli il meglio", si legge, a differenza del Principe William che non avrebbe intenzione di fare alcun passo verso il fratello minore. "Prima festeggiavano sempre insieme i traguardi più importanti, ma stavolta non ci sarà nessuna chiamata transatlantica tra i due nel grande giorno di Harry", le parole.

L'ultimo incontro poche settimane fa: "Non si sono detti una parola"

Lo scorso 28 agosto è andata in scena, alla chiesa di St. Mary a Snettisham, nel Norfolk, una gelida reunion tra i fratelli che si sono incontrati al funerale dello zio Lord Robert Fellowes. "Erano seduti distanti, non si sono detti una parola" aveva raccontato una fonte. Eppure non si vedevano da circa un anno. Non ci sarebbe traccia di disgelo, d'altronde, come aveva dichiarato una fonte vicina a Buckingham Palace al Daily Best, William "dopo i tradimenti di Harry" avrebbe deciso di escluderlo da ogni impegno reale. Probabilmente, anche dalla sua vita.