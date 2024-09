video suggerito

Il "piano brutale" di William per Harry e Meghan: "Agirà quando sarà Re" Secondo i tabloid britannici il Principe William ha un "piano brutale per il Principe Harry e Meghan Markle quando diventerà Re". Non c'è nessun segno di pace all'orizzonte.

Il Principe William ha un "piano brutale per il Principe Harry e Meghan Markle quando diventerà Re". Tutti i dettagli sono stati rivelati dal Mirror che cita le solite fonti vicine alla "Corona". Secondo quanto raccolto dal tabloid, il Principe William, futuro erede al trono, avrebbe già pianificato il da farsi sul fratello e sulla consorte. Come è noto, i rapporti tra l'erede al trono e il suo fratello minore sono ormai ai minimi termini e i fatti degli ultimi anni non hanno fatto che peggiorare la situazione. Ma c'è sempre di peggio all'orizzonte.

Il piano ‘brutale' del principe William

La rottura definitiva tra il principe William e suo fratello Harry è stata dopo la pubblicazione delle memorie di quest'ultimo in Spare, in Italia edito da Mondadori. In quelle pagine, Harry ha rivelato di essere stato aggredito fisicamente durante una discussione accesa a Kensington Palace. Così, quando William salirà al trono, non ci saranno grandi cambiamenti nei rapporti con Harry e Meghan. La fonte ha dichiarato:

William sta già pianificando, per quando diventerà Re, il fatto che non ci sarà nessun futuro per i Sussex all'interno della Famiglia Reale. La sensazione è che reintegrare i Sussex sia una mossa sbagliata. Per questo, è probabile che saranno relegati ai margini definitivamente.

"La scorsa settimana non si sono parlati"

C'è stato un incontro la scorsa settimana per la commemorazione in onore del defunto zio, Lord Robert Fellowes, e i due non si sono parlati. Sono rimasti "schiena contro schiena" senza rivolgersi la parola. Un testimone ha raccontato a The Sun: "Erano a solo cinque metri l'uno dall'altro. I due hanno messo da parte le divergenze per essere presenti entrambi in onore dello zio, cognato della Principessa Diana e segretario privato della defunta Regina negli anni '90, scomparso il mese scorso all'età di 82 anni, ma tra loro neanche mezza parola.