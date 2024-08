video suggerito

Harry e William insieme per la prima volta dopo un anno, ma “non si sono detti una parola” Harry e William si sono incontrati per la prima volta dopo un anno al funerale dello zio Lord Robert Fellowes. Stando a quanto riporta la stampa britannica, i due “non si sono detti una parola e non si sono rivolti uno sguardo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Harry e William, entrambi presenti al funerale dello zio Lord Robert Fellowes, "erano seduti distanti" e "non si sono detti una parola". Così rivela una fonte vicino alla famiglia reale al Sun. Quella di mercoledì 28 agosto nella chiesa di St. Mary a Snettisham, nel Norfolk, è stata una gelida reunion, ennesima conferma che il rapporto tra i due si è ormai deteriorato.

Harry e William, gelo tra i fratelli al funerale dello zio

Non uno sguardo, non una parola. Al funerale dello zio Lord Robert Fellowes, scomparso a 82 anni il mese scorso, Harry e William si sono evitati. In molti speravano che la cerimonia potesse essere un'opportunità di riappacificazione tra i fratelli, ma la stampa britannica informa che non c'è traccia di disgelo tra i due. Lord Fellowes era sposato con Jane Spencer, sorella di Lady D. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Harry, a causa di problemi di sicurezza, non avrebbe dovuto prendere parte alla cerimonia ma è volato lo stesso da Los Angels a Londra per rendere omaggio al cognato di sua madre Diana.

Harry e William, entrambi a New York a settembre

L'ultima apparizione di Harry e William insieme era stata un anno fa per l'incoronazione del padre Carlo. Anche in quell'occasione la tensione tra i due era palese, seduti distanti e mai fotografati l'uno al fianco dell'altro. Prima di allora, erano entrambi presenti al funerale della regina Elisabetta nel 2022. A settembre i due saranno a New York: Harry per una celebrazione in onore di Diana e per promuovere iniziative benefiche, William per un evento dell'Eartshot Prize. Nonostante si troveranno nella stessa città, un incontro tra loro è poco probabile. D'altronde, come aveva svelato una fonte vicina a Buckingham Palace al Daily Best, William "dopo i tradimenti di Harry" avrebbe deciso di escluderlo da ogni impegno reale.