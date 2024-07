È morto Lord Robert Fellowes, zio dei principi Harry e William e segretario di Elisabetta II: aveva 82 anni

video suggerito

É morto Lord Robert Fellowes. Lo zio del principe Harry e del principe William, aveva 82 anni. È stato consigliere della Regina Elisabetta per nove anni, dal 1990 al 1999 e marito della sorella maggiore di Lady Diana. Secondo il Daily Mail, il decesso sarebbe avvenuto il 29 luglio per cause non note, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi.

Il ruolo di Lord Robert Fellowes nella famiglia reale

Nato nel 1941 a Sandringham, Lord Robert Fellowes trascorse tre anni nell'esercito inglese, dal 1960 al 1963. Nel corso degli anni rimase sempre all'interno della famiglia reale e divenne, con il passare del tempo, il più fidato consigliere della regina Elisabetta II. Fu al suo fianco per nove anni, dal 1990 al 1999, affrontando con lei la morte di Diana e anche quello che la sovrana definì ‘l'annus horribilis' della monarchia, il 1992, quando il figlio Carlo era in guerra Diana. Lord Fellowes fece anche parte di un piccolo gruppo di cortigiani che contribuirono a convincere Elisabetta II a tornare a Londra da Balmoral dopo la morte di Lady D. In quel periodo, scrisse anche la bozze del discorso con cui la regina si rivolse alla folla alla vigilia del funerale della nuora.

La vita privata di Lord Robert Fellowes e il rapporto con Lady Diana

Lord Robert Fellowes sposò Lada Jane Spencer, sorella di Lady Diana

Nel 1978 Fellowes sposò Lady Jane Spencer, sorella maggiore di Lady Diana, che fu damigella d'onore alle loro nozze. La coppia ha abuto tre digli, Laura, Alexander Robert ed Eleanor Ruth, che hanno rispettivamente 44, 41 e 38 anni. La maggiore è anche una delle madrine della principessa Charlotte. Con l'ex principessa del Galles Lord Robert Fellowes ebbe un rapporto piuttosto teso, ma confessò di essersi affezionato con il passare degli anni, come riporta Hellomagazine: "Ero profondamente affezionato a lei. Era una brava persona. Nella vita ha trovato difficile trovare la felicità, e sono triste per le persone che si trovano in questa situazione".