Il Principe Harry compie 40 anni, dopo la festa in famiglia parte per un weekend con gli amici

A cura di Ilaria Costabile

Il principe Harry, domenica 15 settembre compirà 40 anni. Un compleanno importante per il quale ha deciso di regalarsi un weekend in compagnia degli amici più stretti, non prima però di aver festeggiato a dovere con la moglie, Meghan Markle, e i figli Archie e Lilibet, con un party organizzato nella loro villa di Montecito, in California. Niente a che vedere con le esuberanti feste poco più che ventenne, ora la direzione è completamente opposta.

Il weekend con gli amici immersi nella natura

A riportarlo è il The Sun, secondo cui il Duca di Sussex si è concesso un fine settimana lontano da casa, per poter festeggiare in compagnia dei suoi amici, un weekend soli uomini, che con molta probabilità, secondo l'Express, si svolgerà nella località di Cold Spring Trail, in California, circondati dalla natura. Saranno dei giorni dedicati a lunghe escursioni, immersi nel verde, tra ruscelli in cui i visitatori sono soliti tuffarsi, intense camminate e aria pulita da respirare.

Non mancheranno, ovviamente, momenti goliardici da condividere con gli amici, tra un brindisi e l'altro per festeggiare i primi quarant'anni del principe. Stando ad alcuni rumors, il compleanno di Harry potrebbe essere il momento giusto affinché ci sia un avvicinamento con Re Carlo, nonostante i rapporti non proprio idilliaci. Non è escluso che il principe possa condividere con il padre alcuni momenti dei festeggiamenti con Archie e Lilibet, o che proprio lui decida di scrivere privatamente a suo figlio.

L'amore per i suoi figli

In una recente interviste alla testata People, parlando proprio dei 40 in arrivo, il principe Harry aveva dichiarato che, ad oggi, c'è solo un regalo di cui è davvero felice e che non cambierebbe per nulla la mondo: "Il regalo più bello che mi sia mai stato fatto sono, senza dubbio, i miei figli. Mi piace vederli crescere ogni singolo giorno e adoro essere il loro papà". Affermazioni che denotano quanto la paternità abbia cambiato totalmente il suo modo di rapportarsi e di vivere tutto ciò che lo circonda.