Harry compie 40 anni, nel post di auguri la Royal Family cancella Meghan Markle dalla foto

A cura di Sara Leombruno

Domenica 15 settembre il Principe Harry ha compiuto quarant'anni e la Royal Family ha pubblicato sul profilo ufficiale Instagram un post per augurargli buon compleanno. Già questa una novità, considerando che era dal 2021 che la Famiglia Reale britannica non pubblicava degli auguri ad hoc per il figlio di Re Carlo. Nella foto usata, il Principe appare sorridente e intento a conversare con qualcuno mentre si trova seduto al tavolo. Peccato che, nella foto originale, ci fosse anche Meghan Markle al suo fianco. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma sotto il post sono centinaia i commenti di chi pensa che possa essere stata una scelta voluta visto i rapporti non idilliaci tra i coniugi e il resto dei royals.

Lo scatto originale risale al 2018

La foto originale risale all'11 luglio 2018, quando Harry era ancora un reale e si trovava con sua moglie Meghan a Dublino per un viaggio di lavoro. Nello scatto, in particolare, i due si trovavano nella sede centrale di una startup chiamata "Dogpatch hub", in compagnia di alcuni imprenditori. Al tempo, il Principe era ancora un reale, visto che lui e la moglie comunicarono solo a gennaio del 2020 la decisione di dimettersi dalla monarchia

In occasione del compleanno, nel frattempo il Principe ha deciso di regalarsi un weekend in compagnia degli amici più stretti, non prima però di aver festeggiato a dovere con la moglie, Meghan Markle, e i figli Archie e Lilibet, con un party organizzato nella loro villa di Montecito, in California. Niente a che vedere con le esuberanti feste poco più che ventenne, ora la direzione è completamente opposta.

Harry ha festeggiato i 40 anni insieme agli amici

Come riportato dal The Sun, il Principe Harry quest'anno ha deciso di dedicarsi del tempo insieme ai suoi amici di sempre per festeggiare i suoi quarant'anni. Dopo un festeggiamento con Meghan e i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, infatti, è andato via per un incontro con gli amici intimi. Come riportato da l'Express, per il Principe "saranno dei giorni dedicati a lunghe escursioni, immersi nel verde, tra ruscelli in cui i visitatori sono soliti tuffarsi, intense camminate e aria pulita da respirare". Stando ad alcuni rumors, inoltre, il compleanno di Harry potrebbe essere la giusta occasione per un avvicinamento con Re Carlo, nonostante i rapporti non proprio idilliaci. Non è escluso che il principe possa condividere con il padre alcuni momenti dei festeggiamenti con Archie e Lilibet, o che proprio lui decida di scrivere privatamente a suo figlio.