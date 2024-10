video suggerito

La Regina Camilla non ha uno smartphone, il figlio: “Per sapere dov’è guardo la tv” Il figlio della regina Camilla, Tom Parker Bowles, ha dichiarato che sua madre non possiede uno smartphone, quindi questo rende difficili le loro comunicazioni e spesso per sapere dove si trova accende la tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La famiglia reale inglese, come è noto, è solita compiere spesso dei viaggi in giro per il mondo, attraverso associazioni benefiche sostenute dalla Corona, o anche per portare avanti le attività e gli incontri con i popoli che rientrano nel Commonwealth. Ciò significa che non sempre è facile provare a rintracciarli, come spiega anche il figlio di Camilla Parker Bowles che, intervistato dalla testata Women&Home, ha raccontato anche un particolare inedito sul conto di sua madre.

La Regina Camilla non ha un suo smartphone

L'attuale Regina di Inghilterra è ormai impegnata a seguire il marito, nonché monarca, Carlo III, nei suoi vari spostamenti, per cui le comunicazioni con gli altri membri della sua famiglia non sono sempre così agevoli, come racconta anche Tom Parker Bowles che ha rivelato un fatto piuttosto particolare. "La regina Camilla non ha uno smartphone, ma un telefono abbastanza datato" dice alla rivista, e aggiunge che quando vuole sapere dove si trova sua madre, gli basta accendere la televisione. Questo comporta, però, una certa difficoltà nella comunicazione con la madre, sebbene si renda conto del fatto che ora lei ricopra un ruolo di primaria importanza che è difficile far coniugare con altri impegni. In questo momento, infatti, la donna si trova alle Isole Samoa, in Polinesia, dopo aver iniziato un lungo tour reale partendo dall'Australia.

Tom Parker Bowles ha poi aggiunto una considerazione in merito alla gestione di queste comunicazioni: "Penso che questo dipenda dalla sicurezza dei reali" ha commentato. Il fatto che la regina abbia scelto di non avere con sé uno smartphone, però, ha anche un altro tipo di conseguenze. Il 49enne ritiene che sua madre dovrebbe essere più presente nelle dinamiche familiari, e quindi perde la possibilità di essere sempre informata su ciò che accade tra i suoi cari: "Perde gli aggiornamenti sulle nostre chat di famiglia" dice dispiaciuto.