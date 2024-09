video suggerito

Kate Middleton torna agli impegni reali dopo il cancro: quando e a quale evento la rivedremo Dopo la fine della chemioterapia, Kate Middleton sembra essere in ripresa e organizzerà, anche nel 2024, il concerto di Natale nell’Abbazia di Westminster. Le parole di una fonte vicina ai royals al The Mirror: “La principessa non vede l’ora di tornare alla vita pubblica”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kensington Palace ha annunciato il primo impegno reale ufficiale dell'anno per Kate Middleton: la principessa del Galles ospiterà il concerto annuale di canti natalizi "Together at Christmas", che si svolge nell'Abbazia di Westminster. Per i tabloid inglesi, tra cui il The Mirror, si tratta di "un altro incoraggiante segnale di ripresa" dopo l'annuncio della fine della chemioterapia. La Principessa ha iniziato a occuparsi dell'organizzazione dell'evento quattro anni fa e da allora non aveva mai smesso: per fortuna, come confermato da Kensington Palace, sarà attiva anche per il 2024, nonostante il periodo difficile che ha vissuto dopo la diagnosi del cancro all'addome e il delicato intervento dello scorso marzo.

Il ritorno alla vita pubblica dopo il cancro all'addome

Fonti vicine ai royals hanno dichiarato al The Mirror che le cose sembrano mettersi bene per la principessa, che al momento si sentirebbe in grado di gestire impegni leggeri e piacevoli, come l'organizzazione del concerto di Natale a Westminster. Queste le parole della fonte al noto tabloid britannico: "La principessa continua a riprendersi bene e non vede l'ora di tornare alla vita pubblica". Il concerto, che per Kate è diventato un importante momento da condividere con il marito William e i figli George, Charlotte e Louis, verrà filmato nel mese di dicembre e verrà trasmesso sulla rete televisiva inglese ITV nel giorno della vigilia di Natale, alle ore 19:30.

Kate Middleton al concerto di Natale del 2023 con il principe William e i figli George, Charlotte e Louis

L'annuncio della fine della chemioterapia

All'inizio del mese, Kate Middleton era tornata attiva sui social per annunciare con estrema gioia la fine della cure contro il cancro a cui si è sottoposta negli ultimi mesi. "Ora che l'estate volge al termine, posso dirvi quanto sia sollevata per aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. La vita può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute", erano state queste le parole con cui la principessa aveva descritto uno dei periodi più duri della sua vita. Senza dimenticare di lasciare un pensiero a tutti coloro che combattono ancora contro la malattia: "Dall'oscurità può arrivare la luce, lascia che quella luce splenda intensamente".