La rivoluzione della regina Camilla, che presto potrebbe diventare book influencer su TikTok

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese potrà anche essere legata in modo indissolubile all'etichetta di corte che si tramanda da centinaia di anni ma, nonostante ciò, risulta essere sempre al passo con i tempi. La prima a modernizzare la monarchia era stata la regina Elisabetta II, che nel 2019 a più di 90 anni debuttò su Instagram con un profilo ufficiale dedicato ai Windsor. Certo, non fu lei a curarlo ma un apposito team social, ma è chiaro che rappresentò un momento di estrema rottura rispetto alle vecchie tradizioni rigide e formali. Oggi a farle concorrenza in fatto di rivoluzione è stata Camilla, che a quanto pare potrebbe sbarcare presto su TikTok.

Camilla diventa book influencer?

La regina Camilla è riuscita a "riabilitare" la sua immagine dopo che per decenni era stata considerata semplicemente la "rivale" di Lady Diana e ad oggi è uno dei membri più amati di casa Windsor. Negli ultimi anni ha dato inoltre prova di grande modernità: ha preso il posto di Carlo senza battere ciglio mentre lui era alle prese con le cure contro il cancro, ha lanciato dei messaggi con le spille preziose sfoggiate in pubblico e si è anche date a delle inedite attività, prima tra tutte la danza per anziani. Ora pare che voglia andare alla conquista dei social: stando alle indiscrezioni, infatti, presto la sovrana potrebbe debuttare su TikTok come book influencer.

La mania del BookTok spopola sui social

Non è la prima volta che la regina Camilla si servirebbe del web per inseguire la sua passione per la lettura, già tre anni fa diede vita a un Reading Book online, una sorta di circolo del libro che invitava tutti alla condivisione di volumi d'epoca, bozze manoscritte e curiosità sugli autori più famosi della storia. Ora l'amministratore delegato dell'ente di beneficenza The Queen's Reading Room, Vicki Perrin, ha acceso le speranze di tutti coloro che sognano di vedere la regina su TikTok. Certo, alla domanda diretta ha semplicemente risposto "Mai dire mai", ma ha anche fatto riferimento in modo positivo alla tendenza del BookTok sempre più diffusa sui social (ovvero la mania di parlare dei libri più chiacchierati del momento in reels e Stories). Se Camilla aprisse un profilo sulla piattaforma cinese, sarebbe una sovrana decisamente rivoluzionaria, visto che nessuno prima di lei aveva mai osato tanto. In quanti già la immaginano in versione book influencer?