La passione per il balletto di Camilla: la regina prende lezioni di danza per anziani La regina Camilla ha fatto visita all’English National Ballet, di cui è mecenate dallo scorso maggio: durante l’incontro con i ballerini, la sovrana ha rivelato la sua passione per la danza e il balletto classico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La regina Camilla

La regina Camilla è tornata agli impegni istituzionali dopo la pausa per le vacanze estive, trascorse come ogni anno al Castello di Balmoral. Tra i suoi ultimi appuntamenti pubblici c'è stata la visita all'English National Ballet, la compagnia di danza classica più prestigiosa del Paese. La sovrana, che da maggio scorso è stata nominata patron dell'organizzazione, ha incontrato i ballerini, visitato le stanze dove vengono realizzati i costumi per gli spettacoli e assistito alle prove. In occasione di questa visita così speciale, la regina ha rivelato anche una sua passione inaspettata.

La visita della Regina all'English National Ballet

La regina Camila ha preso parte alle prove dell'English National Ballet al Mulryan Centre For Dance, nella periferia di Londra, in quella che è la sua prima visita da quando patrocina la compagnia. Ad accoglierla Sir Rupert Gavin, presidente dell'English National Ballet, e il direttore artistico Aaron S. Watkin. La regina ha scelto un look ancora prettamente estivo con uno shirt dress in seta celeste realizzato dalla coutourier Anna Valentine, illuminato da una spilla rossa e oro a forma di ballerina: un omaggio all'istituzione che stava visitando. Il look era completato da un paio di pumps color crema e nere.

La regina Camilla incontra i ballerini

Le lezioni di balletto della regina Camilla

La regina Camilla ha raccontato quanto fosse orgogliosa di essere la new patron dell'English National Ballet e ha rivelato la sua passione per la danza. La sovrana, infatti, ha dichiarato di amare il balletto e la danza in qualsiasi forma, e ha rivelato un suo hobby molto particolare: frequentare i corsi di Silver Swans, ossia i Cigni d'Argento. Si tratta di un corso ideato dalla Royal Academy of Dance di Londra per le persone over 55. La regina, che poi ha tagliato la torta per i 75 anni dell'istituzione, ha rivelato che prende lezioni di balletto per persone anziane: "Ma le signore qui presenti sono decisamente più brave di me", ha chiosato ironicamente Camilla Parker Bowles. Per finire, la sovrana ha assistito a una prova generale applaudendo i ballerini coinvolti.

La regina con il direttore artistico della compagnia