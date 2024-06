La regina Camilla dice addio alle gonne: è sempre più glamour con la jumpsuit (riciclata)

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2024 si avvicina ma l'agenda dei Royals inglesi continua a essere piena di impegni istituzionali da portare a termine, primo tra tutti il Trooping the Colour, la tradizionale parata militare organizzata nel prossimo weekend per celebrare il compleanno del sovrano. Sebbene a corte tutti siano alle prese con i preparativi, la regina Camilla, ormai una delle maggiori rappresentanti di casa Windsor, continua a presenziare "in solitaria" ad alcuni appuntamenti a cui è particolarmente legata. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato al The Queen's Reading Room Literary Festival che si è tenuto all'Hampton Court Palace di Londra: ecco per quale motivo il suo look è ribelle e anti-convenzionale.

La regina Camilla si ribella alle convenzioni

The Queen's Reading Room è un'ente di beneficenza fondata da Sua Maestà durante la pandemia per promuovere il potere e i benefici della lettura, il suo obiettivo? Spingere le persone a connettersi con i libri per arricchire la loro vita. Non sorprende, dunque, che Camilla abbia partecipato con entusiasmo all'evento a tema che si è tenuto nelle ultime ore a Londra. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha temporaneamente detto addio alle gonne, rivoluzionando lo stile bon-ton e convenzionale legato alle regole dell'etichetta reale. La sovrana è apparsa più glamour che mai con indosso una tuta di Anna Valentine, un modello blu navy dalla silhouette oversize con pantaloni palazzo, maniche corte e un righino bianco sugli orli. Non è la prima volta che indossa la jumpsuit, lo aveva già fatto un paio di anni fa, distinguendosi col suo animo rivoluzionario e super trendy.

La regina Camilla in Anna Valentine

I gioielli preferiti della regina Camilla

Nel look "anti-convenzionale" di Camilla non sono mancati i suoi gioielli preziosi preferiti, primo tra tutti il braccialetto con i quadrifogli in oro bianco e agata di Van Cleef & Arpels Jumpsuit. Al collo ha invece sfoggiato la collana gold di Kiki McDonough, quella con il pendente scintillante decorato con l'incisione dedicata ai nipoti a cui non rinuncia praticamente mai. Scarpe col tacco basso e largo, capelli sciolti e perfettamente in piega e un impeccabile make-up dai toni naturali: la regina inglese ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle reali più giovani, anzi, a 76 anni riesce ancora a dettare legge in fatto di stile, distinguendosi per eleganza e animo fashion.

Camilla con collana di Kiki McDonough