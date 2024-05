video suggerito

I gioielli della regina Camilla: il ciondolo prezioso nasconde una dolce dedica ai nipoti La regina Camilla ha fatto visita alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra insieme al marito Carlo: in quanti hanno notato le lettere incise sul ciondolo della collana? Ecco cosa significano.

A cura di Valeria Paglionico

Il re Carlo III sta affrontando delle intense cure contro il cancro ma, nonostante ciò, prova a presenziare il più possibile agli eventi reali in agenda, così da non dover delegare gli altri membri coronati di casa Windsor. Nelle ultime ore, ad esempio, ha visitato la Royal Academy of Dramatic Art di Londra per celebrare il 20esimo anniversario di attività della scuola e lo ha fatto in compagnia della moglie Camilla. Ad attirare le attenzioni dei media è stata proprio quest'ultima, apparsa glamour e bon-ton in un abito sui toni del celeste. A fare la differenza nel look da giorno sono stati i gioielli: ecco qual è la dolce dedica ai nipoti nascosta nel pendente.

Chi ha firmato l'abito variopinto di Camilla

Per la visita alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra la regina Camilla non ha rinunciato allo stile elegante e colorato che da tempo la contraddistingue. Ha messo da parte il suo abito preferito, quello decorato all-over con la stampa pavone, e ha indossato un nuovo modello variopinto in pieno stile primaverile. Si tratta di una creazione di Fiona Clare con gonna scampanata e bustier a chemisier, la cui particolarità sta nel colore: il tessuto è a fondo celeste ma decorato con delle pennellate astratte in nero, bianco e grigio. Per completare il tutto ha scelto degli accessori nude, dalla borsetta di Charlotte Elizabeth alle pumps con tacco largo e medio di Eliot Zed.

Camilla in Fiona Clare

Camilla col ciondolo personalizzato

Nell'outfit di Camilla non poteva mancare un tocco prezioso e scintillante. Ha abbinato l'abito celeste al braccialetto portafortuna con i quadrifogli in agata di Van Cleef & Arpels, mentre la collana d'oro giallo è di Kiki McDonough. A rendere quest'ultima davvero unica e personalizzata sono stati i pendenti: il medaglione con topazi e diamanti è stato coperto da un altro ciondolo placcato in oro, un modello tondo con un rubino centrale (la pietra simbolo di luglio, il mese di nascita della regina) e con 5 lettere incise, ovvero la L, la F, la E, un'altra L e la G. Di cosa si tratta? Di un omaggio ai nipoti Lola, Freddy, Eliza, Louis e Gus. Insomma, Camilla non è solo una regina impeccabile, è anche una nonna amorevole che riesce a "portare sempre con lei" i piccoli di casa.

Camilla con collana Kiki McDonough