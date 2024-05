video suggerito

La regina Camilla Camilla ricicla ancora l'abito pavone ma lo abbina alla borsa da oltre 3mila euro La regina Camilla è tornata a riciclare e ha puntato tutto sul suo abito preferito, quello con la stampa pavone. Il dettaglio che non è passato inosservato? Lo ha abbinato a una borsa di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

La regina Camilla continua a rappresentare ufficialmente la Royal Family britannica a tutti gli eventi istituzionali in agenda. Sia il re Carlo III che Kate Middleton stanno affrontando delle cure contro il cancro ed è per questo che sono costretti a rimanere il più possibile a riposo e lontani dai riflettori. Per fortuna, però, sta riuscendo a reggere la pressione, apparendo sempre impeccabile a ogni apparizione pubblica. Nelle ultime ore ha fatto visita alla Moreland Primary School di Londra in occasione dell'inaugurazione della 50esima Coronation Library e ne ha approfittato per riciclare il suo abito preferito.

L'abito preferito della regina Camilla

Dimenticate il formale blu navy, i tailleur rigorosi e i coat dress da lady, Camilla ha più volte dimostrato di essere una regina anti-convenzionale che non ha paura di stravolgere il classico dress code reale. Di recente lo ha fatto ancora tornano a riciclare il suo abito preferito, quello firmato Fiona Clare decorato all-over con un'originale stampa pavone. Si tratta di un modello Couture con gonna scampanata alla caviglia, maniche lunghe e colletto a camicia, perfetto per aggiungere un tocco di glamour alla primavera. Vista la sua versatilità e la sua fantasia chic ma fuori dal comune, non sorprende che la sovrana lo abbia già sfoggiato spesso in passato.

Camilla in Fiona Clare

Gli accessori griffati di Camilla

A fare la differenza nel look pavone della regina Camilla sono stati gli accessori. A differenza del passato, questa volta ha abbinato l'abito a un paio di pumps nude col tacco kitten di Eliot Zed e agli immancabili bracciali preziosi di Van Cleef & Arpels. Non è mancato un tocco "di lusso": la borsetta cipria indossata dalla sovrana sembra essere il modello rigido di Moynat da 3.500 dollari (ovvero oltre 3.200 euro). Così facendo Camilla ha ancora una volta dimostrato di amare le it bag iconiche e griffate, ormai diventate un vero e proprio tratto distintivo del suo stile.

Il look pavone di Camilla