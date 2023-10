Camilla Parker Bowles ricicla l’abito pavone: la regina indossa ancora lo stesso vestito Camilla Parker Bowles ha ospitato un ricevimento dedicato alla poesia nella residenza privata dei reali inglesi: ecco cos’ha indossato per l’occasione.

A cura di Arianna Colzi

Camilla Parker Bowles

A Clarence House, una delle residenze della famiglia reale a Londra, si è tenuto un ricevimento per i 30 anni della Forward Arts Foundation, che promuove la diffusione della poesia nel Regno Unito. Alle celebrazioni era presente anche la Regina Camilla, grande appassionata di poesia. La sovrana ha fatto gli onori di casa, visto che Clarence House è ancora la residenza privata dei sovrani d'Inghilterra, a differenza di Buckingham palace che viene usata come sede per i ricevimenti ufficiali. Per l'occasione, Camilla Parker Bowles ha indossato un abito dalla fantasia eccentrica che aveva già indossato poche settimane fa in un altro impegno ufficiale.

Camilla Parker Bowles

La texture pavone dell'abito di Camilla

Per celebrare la poesia, la Regina consorte ha scelto un abito midi dalle forme classiche di Fiona Clare, designer che Camilla Parker Bowles ama indossare. Infatti, lo stesso modello l'aveva indossato nel primo impegno ufficiale al rientro delle vacanze. Il vestito è impreziosito da una cintura in tinta con la texture pavone ed è proprio la fantasia ad attirare l'attenzione durante il ricevimento. Non è passata inosservata la scelta della Regina di optare per una stampa tutta ispirata ai colori del pavone e delle sue piume sui toni del verde e del blu. Il look vivace è completato da un paio di décollete blu navy del brand inglese Eliot Zed.

Il bracciale con i quadrifogli di Camilla Parker Bowles

Per il ricevimento, la Regina ha indossato il suo solito pendente in placca d'oro con al centro un rubino e le 5 iniziali dei nipoti (Lola, Freddy, Eliza, Louis e Gus): la collana era stata scelta anche per l'incoronazione di Re Carlo. Al gioiello dall'alto valore affettivo, realizzato da Kiki McDonough, si è aggiunto anche un bracciale firmato Van Cleef & Arpels.

Camilla d’Inghilterra e Helena Bonham Carter

L'incontro tra la Regina Camilla e un'attrice di The Crown

Al ricevimento era presente anche Helena Bonham Carter, attrice che interpreta anche la Principessa Margaret, sorella della defunta sovrana Elisabetta II, nella serie tv The Crown. L'attrice della saga sulla famiglia reale si è intrattenuta per diversi minuti con Camilla e le due hanno posato insieme per una foto. Come riporta il New York Post, pare che Camilla sia una grande del royal drama che guarda ogni anno con un sacco di curiosità.