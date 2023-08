La regina Camilla torna a Londra: per il primo impegno post-vacanze sceglie l’abito-pavone La regina Camilla è tornata a Londra ed è apparsa in pubblico per la prima volta dopo le vacanze estive: per l’occasione ha indossato un originale abito-pavone e dei preziosi gioielli scintillanti.

A cura di Valeria Paglionico

Credevate che la Royal Family fosse ancora a Balmoral per la tradizionale reunion familiare di fine estate? Vi sbagliavate. Sebbene solo ieri Kate Middleton fosse stata avvistata in Scozia (con tanto di cappello piumato), c'è qualcuno che ha già fatto ritorno a Londra. Si tratta della regina Camilla, che proprio nelle ultime ore è apparsa per la prima volta in pubblico dopo le vacanze estive. L'avevamo lasciata tra borse griffate e ombrelli trasparenti in pieno stile Elisabetta II, oggi la ritroviamo in versione "pavone" con un nuovo e originale abito dall'animo chic: ecco cosa ha indossato per il ritorno agli eventi istituzionali.

Il look colorato di Camilla

La regina Camilla è tornata a Londra e lo ha fatto per partecipare al primo evento pubblico post vacanze. Qualche ora fa ha visitato la Fielding Primary School di Ealing in occasione dell'iniziativa Poetry Together, assistendo a un recital di poesie messo in scena dai bambini in suo onore. Lo spettacolo è stato poi seguito da un tea party, dove la regina ha continuato a scambiare chiacchiere e formalità con i presenti. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile chic ma allo stesso tempo originale che da sempre la contraddistingue: ha infatti sorpreso tutti con un abito midi con il bustier a scamiciata e una cintura in tinta intorno al punto vita decorato all-over con una stampa sui toni del blu, verde e ambra ispirata alle coloratissime piume dei pavoni.

Camilla con l’abito–pavone

Camilla e la passione per i gioielli preziosi

Naturalmente nel look di Camilla non potevano mancare i gioielli preziosi coordinati. Ha scelto il color oro, abbinando una serie di collane total gold al braccialetto preferito firmato Van Cleef & Arpels con i quadrifogli decorati con delle pietre d'ambra. A fare la differenza, però, sono stati gli orecchini: dei pendenti maxi a forma di pesce che sembrano essere di Lalaounis (e che costerebbero tra le 15.000 e 20.000 sterline). Non è la prima volta che li indossa, anzi, in più di un'occasione li ha indossati in pubblico, confermando la sua passione per la natura. Décolleté col tacco basso e quadrato, capelli vaporosi e sorriso stampato sulle labbra: Camilla è apparsa letteralmente rigenerata dopo la lunga vacanza estiva.