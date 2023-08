Kate Middleton è a Balmoral con la Royal Family: per l’estate indossa il cappello piumato Kate Middleton è arrivata a Balmoral con William per la tradizionale reunion di famiglia di fine estate. È stata paparazzata in auto col marito, sorprendendo tutti con un originale cappello piumato.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze estive della Royal Family inglese: in quest'ultima settimana di agosto si sta tenendo la tradizionale reunion a Balmoral, la tenuta amatissima dalla compianta regina Elisabetta II dove Carlo III ha deciso di rincontrare tutti i membri di casa Windsor a pochi giorni dal rientro a Londra. Se qualche giorno fa il nuovo sovrano aveva celebrato l'arrivo in Scozia con un'apparizione pubblica a sorpresa in kilt, di recente è stato il turno di Kate Middleton. La principessa ha evitato i riflettori ma è stata ugualmente paparazzata in compagnia di William in una inedita versione "vacanziera": ecco cosa ha indossato.

Kate Middleton è arrivata a Balmoral

Kate Middleton e il principe William sono arrivati a Balmoral per la riunione di famiglia di fine estate ma, a differenza di re Carlo III, hanno deciso di non mostrarsi in pubblico. Torneranno di fronte i riflettori solo a settembre, quando riprenderanno con gli impegni istituzionali legati al loro ruolo di eredi diretti al trono britannico. Per il momento bisogna dunque "accontentarsi" delle foto dei paparazzi, che li hanno immortalati in auto sulla via della Crathie Kirk church nei pressi della tenuta scozzese. Sebbene si trattasse di un evento informale, Kate non ha rinunciato allo stile principesco, anche se ha aggiunto un accessorio davvero sopra le righe.

Il cappello Hicks & Brown

Chi ha firmato il cappello piumato di Kate Middleton

Per il viaggio verso la chiesa di Balmoral sia Kate che William hanno scelto dei look formali, visibili però solo "a metà" visto che le foto paparazzate li ritraggono chiusi in auto. Se da un lato il principe non ha rinunciato al completo scuro d'ordinanza, la moglie ha preferito un soprabito a stampa principe di Galles sui toni del cammello. A fare la differenza è stato il cappellino, il classico modello fedora in tessuto scuro ma decorato con una grossa piuma sul lato della fascia. Si tratta di un modello Hicks & Brown, che sul sito ufficiale del brand viene venduto a 82,50 sterline. La principessa lo ha abbinato a un raccolto chic e a un make-up dai toni naturali, dando così prova di non aver perso la sua eleganza regale. Cosa indosserà per la prima apparizione pubblica ufficiale?