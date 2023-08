Re Carlo III arriva a Balmoral: le vacanze nella tenuta scozzese cominciano in kilt Re Carlo III è arrivato a Balmoral ed è lì che trascorrerà le prossime 3 settimane di vacanza. Quale migliore occasione del saluto ai sudditi per sfoggiare il tradizionale kilt?

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese si è temporaneamente ritirata a vita privata per le vacanze estive ma, nonostante ciò, i tabloid sono informatissimi su tutti gli spostamenti di re, regine e principi. Non sorprende, dunque, che ogni giorno emerga un'indiscrezione che li riguardi, dalle originali abitudini culinarie estive di Kate Middleton ai dettagli del look sporty sfoggiato dalla piccola Charlotte in un video social realizzato con papà William. L'unico a essersi mostrato "di persona" in pubblico di recente è stato re Carlo III, che non ci ha pensato su due volta a salutare i sudditi nel momento in cui è arrivato a Balmoral, la tenuta amatissima dalla compianta Elisabetta II dove i Windsor continuano a ritrovarsi durante la bella stagione.

La prima estate da re di Carlo III

Per la prima estate da re Carlo III non poteva che scegliere la sua amata Scozia. La cosa particolare, però, è che ha evitato di ricalcare le abitudini della mamma Elisabetta II. Quest'ultima era solita trascorrere tutti i mesi di pausa lavorativa a Balmoral, mentre il nuovo sovrano ha preferito fare diverse "tappe". Nelle prime settimane di vacanza si è trasferito a Birkhall, una residenza piccola e raccolta nell'Aberdeenshire (dove negli anni scorsi ha affrontato i lunghi lockdown legati al Covid). Solo il 21 agosto è approdato a Balmoral, la tenuta di campagna amata da The Queen dove con Camilla e gli altri Royals trascorrerà le prossime 3 settimane.

Carlo III in kilt a Balmoral

Carlo III torna a indossare il kilt

Una volta arrivato a Balmoral Carlo III si è mostrato ufficialmente in pubblico per salutare i sudditi, ricevere il benvenuto ufficiale e ispezionare la Compagnia Balaklava, il quinto Battaglione del Reggimento Reale di Scozia. Quale migliore occasione di questa per indossare il tradizionale kilt? Ha abbinato l'iconico gonnellino a quadri sui toni del verde (con tanto di sporran coordinato) a giacca e panciotto color sabbia, completando il tutto con i classici calzettoni a contrasto e le scarpe stringate. Insomma, Carlo ha dato l'ennesima prova di amare l'iconico capo scozzese (che invece William sembra proprio non accettare): ora è pronto per accogliere tutti i membri della famiglia nella nota tenuta reale.

Leggi anche Re Carlo rende omaggio a Elisabetta II: riunisce la Royal Family a Balmoral per le vacanze estive