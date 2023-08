Re Carlo rende omaggio a Elisabetta II: riunisce la Royal Family a Balmoral per le vacanze estive Queste sono le prime vacanze estive in cui Carlo ricopre il ruolo di re d’Inghilterra e per l’occasione ha voluto rispettare una delle tradizioni più amate dalla mamma Elisabetta II: riunire la Royal Family nella tenuta di Balmoral.

A cura di Valeria Paglionico

Il re Carlo e sua moglie Camilla hanno dato ufficialmente il via alle vacanze estive, le prime nelle quali ricoprono il ruolo di sovrani. Proprio di recente hanno partecipato all'ultimo evento istituzionale di stagione, un garden party a Sandringham, e ne hanno approfittato per salutare i sudditi con dei look in pieno stile vacanziero. Subito dopo aver portato a termine gli impegni ufficiali sono partiti alla volta della Scozia e ora sarebbero nella residenza di Balmoral. Il dettaglio emerso nelle ultime ore? Avrebbero intenzione di rispettare una delle tradizioni a cui la compianta Elisabetta II era più legata: quella di riunire la famiglia almeno per qualche giorno nella tenuta scozzese.

I Royals invitati a Balmoral per le vacanze

Fino allo scorso anno, ovvero pochi mesi prima della morte di Elisabetta II, la Royal Family in estate si era sempre riunita nella tenuta di Balmoral. Ora che la sovrana non c'è più suo figlio Carlo ha intenzione di commemorarla rispettando la tradizione che amava. Stando a quanto trapelato dai tabloid, starebbe organizzando una vacanza di famiglia con il principe William, Kate Middleton e i principini, Beatrice ed Eugenie di York, la Duchessa Sophie e addirittura il principe Andrea. La lista degli invitati stilata dal monarca includerebbe praticamente tutti i figli e i nipoti di Elisabetta II, compresi il principe Harry e Meghan Markle.

Il castello di Balmoral

La festa reale che verrà organizzata al castello

Cosa faranno i Royals a Balmoral? Essendo una tenuta con enormi prati, si privilegeranno le attività all'aria aperta, dai barbecue alle escursioni, fino ad arrivare ai tè sul prato. La regina, inoltre, amava organizzare dei pigiama party per i suoi pronipoti, anche se non è certo che Carlo rispetterà anche questa tradizione. Fino ad ora non è ben chiaro come il nuovo sovrano intenda modernizzare la tenuta, la cosa sicura è che probabilmente continuerà a organizzare il Ghillies Ball, ovvero la festa di fine estate in cui i reali si vestono in tartan e festeggiano con il loro personale. Insomma, Carlo è intenzionato a mixare novità e vecchie usanze, dando prova del fatto che intende dare un tocco personale al suo regno ma guardando sempre con stima e rispetto al passato.