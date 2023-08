Charlotte principessa sporty: nel nuovo video con William è adorabile in shorts e sneakers La principessa Charlotte è tornata ad apparire in pubblico in compagnia di papà William. Alla vigilia della finale dei Mondiali di calcio femminile ha sfoggiato un adorabile look sporty: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera l'Australia ha ospitato la finale dei Mondiali di calcio femminile, evento che ha visto trionfare la Spagna al termine di un match contro l'Inghilterra. Sebbene si trattasse di un appuntamento importantissimo per la Gran Bretagna, la Royal Family non ha presenziato, scatenando le ire e le polemiche dei sudditi. A "migliorare" la situazione ci ha pensato però il principe William, Presidente della Football Association, apparso sui social in compagnia della figlia Charlotte in un video di supporto dedicato alle Leonesse. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni del pubblico? Il look casual della piccola erede al trono, che ha dato l'ennesima prova di essere una principessa sporty.

Perché i Royal non hanno partecipato alla finale dei Mondiali femminili

“Leonesse voglio augurarvi buona fortuna. Ci dispiace molto perché non potremo essere lì con voi a supportarvi di persona ma siamo davvero orgogliosi di voi e dei risultati che avete ottenuto e delle persone che continuate a ispirare in tutto il mondo. Date il meglio di voi in campo, buona fortuna Leonesse”, sono state queste le parole pronunciate nel video dalla piccola Charlotte. La cosa che in molti si sono chiesti, però, è: perché nessuno della famiglia reale ha partecipato all'evento? Il motivo è molto semplice: affrontare un viaggio tanto lungo per un impegno di poche ore sarebbe andato contro i propositi green di re Carlo III. I Royals avrebbero preferito guardare la partita in tv durante la tradizionale reunion a Balmoral, salvaguardando il pianeta e godendosi a pieno gli ultimi giorni di vacanza.

Charlotte con t–shirt Next e scarpe Nike

Il look casual di Charlotte

Charlotte sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più trendy. A dimostrarlo è stato il recente video social in cui è apparsa al fianco di papà William, nel quale ha sfoggiato un adorabile look casual. Niente coroncine scintillanti, gonnelline a ruota e ballerine, si è presa una temporanea pausa dallo stile principesco per lasciare spazio alla comodità. La bimba ha infatti abbinato un paio di shorts di jeans firmati Sfera a una t-shirt di Next, un modello con le maniche corte a campanella decorata con delle righe orizzontali blu su fondo bianco. Per completare il tutto ha poi scelto le Nike Revolution 5 in grigio, bianco e rosa. Insomma, Charlotte ha dimostrato di essere una perfetta icona sporty: da grande diventerà imitata come mamma Kate Middleton.