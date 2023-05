Camilla e i segreti dell’abito dell’incoronazione: dai cani ricamati ai nomi dei nipotini L’abito indossato da Camilla Parker Bowles per l’incoronazione passerà alla storia: nel prezioso vestito sono nascosti simboli e omaggi, incluso un tenero cenno alla sua famiglia.

A cura di Beatrice Manca

A Londra proseguono i festeggiamenti per l'incoronazione di re Carlo III: dopo la solenne cerimonia all'abbazia di Westminster, il re e la regina sono apparsi al concerto nel castello di Windsor, dove Camilla è tornata a indossare il blu zaffiro, il colore che più ama. Ma l'abito che passerà alla storia è il vestito ricamato dell'incoronazione, personalizzato con teneri omaggi all'amore per Carlo, per i suoi figli e persino per i suoi adorati cani!

L'abito di Camilla ‘personalizzato' con i nomi dei nipoti

Nel giorno della sua incoronazione, Camilla Shand (poi sposata Parker Bowles) si è affidata allo stilista Bruce Oldfield, che l'ha già vestita spesso in passato. L'abito bianco era fitto di ricami stilizzati ispirati al mondo della natura che rivelavano l'amore del re e della regina per la campagna inglese e, più in generale, il loro impegno per l'ambiente. Sul vestito apparivano diversi fiori di campo stilizzati, dalle margherite ai non-ti-scordar-di-me.

Camilla in Bruce Oldfield

Ma è nella parte finale dell'abito che la regina ha voluto inserire un tributo romantico: sono stati ricamati i nomi di Tom e Laura, i figli di Camilla, insieme a quelli dei nipoti Gus, Freddy, Louis, Eliza e Lola. Accanto alle cifre regali – CR, Camilla Regina – apparivano due cani: si tratta degli adorati Bluebell e Beth, una passione che la nuova regina condivideva con Elisabetta II.

Camilla con un abito di Bruce Oldfield

I simboli della monarchia nascosti del look di Camilla

In un'occasione così solenne come l'incoronazione, nessun dettaglio è stato lasciato al caso: Camilla ha onorato il suo nuovo ruolo con alcuni simboli nascosti nell'abito. Sull'orlo e sulle maniche sono stati ricamati in oro i simboli del Regno Unito: la rosa, il cardo, il narciso e il trifoglio. Camilla non era l'unica vestita di bianco – tutte le reali senior avevano abiti candidi – ma era l'unica ad avere dettagli dorati sull'abito, simbolo di regalità. L'abito era completato da una preziosa collana di diamanti appartenuta alla regina Vittoria.

Camilla con la collana di diamanti della regina Vittoria

La regina è entrata nell'abbazia di Westminster con la Robe of State realizzata per Elisabetta II e si è poi affacciata dal balcone di Buckingham Palace con un nuovo mantello, il Coronation Robe, personalizzato dalla Royal School of Needlework’s con ricami naturali che simboleggiano la storia d'amore con Carlo e omaggiano la regina defunta: spiccano infatti il mughetto del bouquet da sposa, il mirto simbolo di fedeltà e il Delphinium, simbolo del suo mese di nascita.