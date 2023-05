Meghan Markle, altro che ‘a casa coi figli’: l’escursione durante l’incoronazione di Re Carlo III Prime immagini pubbliche di Meghan Markle dopo l’incoronazione di Re Carlo III: Tmz l’ha pizzicata in un escursione insieme ad altri amici sulla splendida collina di Montecito.

Meghan Markle, come è noto, non ha partecipato all'incoronazione del suocero, Re Carlo III, ma ha preferito restare a più di ottomila chilometri di distanza. La scusa? Accudire i figli. Tmz, però, l'ha pizzicata in un escursione insieme ad altri amici sulla splendida Montecito.

Meghan Markle in escursione con gli amici

Il magazine di gossip più popolare d'America ha pizzicato la duchessa del Sussex a Montecito nella giornata di domenica, un giorno dopo l'inaugurazione. Si tratta, di fatto, della prima uscita ufficiale di Meghan Markle dopo l'incoronazione. Il principe Harry è assente, probabilmente al momento di questi scatti stava facendo ritorno verso casa, dopo la cerimonia d'inaugurazione. Il morale di Meghan Markle sembra molto alto. Tenuta "wild" con leggins, giubbotto e cappello a tesa larga, insieme a due amici in tenuta da jogging. Loro sono Markus Anderson e Heather Dorak, amici di lunga data della ex attrice. Montecito, la zona scelta da Meghan per la sua veloce escursione, è una collina situata nella contea di Santa Barbara. È uno dei posti più amati dalle celebrità e, tra le curiosità, c'è certamente il fatto che è un luogo che è stato creato dai coloni italiani.

Harry subito dopo l'incoronazione è andato via

È molto probabile che, al momento di queste foto, il principe Harry fosse in viaggio verso casa. Come è stato riportato, infatti, il principe non ha perso tempo e, subito dopo l’incoronazione del padre Re Carlo, è uscito dall’Abbazia di Westminster diretto verso l’aeroporto. La cosa è stata così clamorosa che il duca del Sussex non si è nemmeno cambiato l’abito, tanta la fretta di tornare in California dalla moglie Meghan Markle e dal figlio Archie. E, soprattutto, di cambiare aria e allontanarsi al più presto dall'ostilità della sua famiglia d'origine.