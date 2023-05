Dopo l’incoronazione il principe Harry parte subito per l’aeroporto, non si cambia neanche l’abito Il principe Harry non ha perso tempo e, subito dopo l’incoronazione del padre Re Carlo, è uscito dall’Abbazia di Westminster diretto verso l’aeroporto. Il duca del Sussex non si è nemmeno cambiato l’abito, tanta la fretta di tornare in California dalla moglie Meghan Markle e dal figlio Archie.

A cura di Elisabetta Murina

Per il principe Harry la visita a Londra è stata letteralmente una toccata e fuga. Appena finita la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, il figlio del nuovo sovrano era già su un auto diretta all'aeroporto, per prendere il primo volo per Los Angeles. A testimoniarlo alcune sue foto, mentre sgattaiola fuori dall'Abbazia di Westminster, quasi senza essere visto.

Harry corre in aeroporto indossando ancora l'abito dell'incoronazione

Il duca di Sussex non aveva alcune intenzione di perdere tempo e di mancare al compleanno del figlio Archie che, insieme alla moglie Meghan Markle, lo aspetta in California. E così, prima ancora che Re Carlo III e la Regina consorte Camilla avessero finito di fare i ritratti reali, il principe Harry era già partito verso l'aeroporto di Heatrow. È sgattaiolato fuori dall'Abbazia di Westminster e, dopo un breve saluto, è salito a bordo di un suv dai vetri oscurati, accompagnato da una scorta della polizia. A rendere ancora più evidente la sua fretta, si aggiunge il fatto che non si è nemmeno cambiato d'abito prima di prendere l'aereo. Dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti, che hanno commento sui social il momento.

Il principe Harry seduto in terza fila all'incoronazione di Re Carlo III

Il figlio del nuovo sovrano, duca del Sussex, ha partecipato alla cerimonia ufficiale di ieri, sabato 6 maggio. Una decisione che ha fatto piacere a Re Carlo III, che ci teneva al fatto che entrambi i figli fossero presenti. Tuttavia, il principe Harry si è seduto in terza fila, tra il marito della principessa Eugene e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina Elisabetta. Perché questa scelta? Il motivo è che la prima fila è riservata ai familiari reali in attività e non sarà applicato il criterio della successione che avrebbe visto Harry vicino a William. Nel frattempo, la moglie Meghan Markle è rimasta in California con il figlio Archie, che festeggia il compleanno.