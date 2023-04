Harry sarà all’incoronazione di Re Carlo, il colloquio prima del sì: “Vuole sostenere il padre” Il Principe Harry parteciperà all’incoronazione di Re Carlo sebbene non abbia alcun ruolo da dover ricoprire: il Daily Mail racconta che il duca di Sussex prima di accettare l’invito avrebbe avuto un colloquio con il padre. “Vuole sostenerlo”, le parole di fonti vicine al palazzo Reale.

A cura di Gaia Martino

Il principe Harry parteciperà all'incoronazione di Re Carlo prevista per il prossimo 6 maggio all'Abbazia di Westminster, ma sarà solo. La moglie Meghan Markle non volerà nel Regno Unito bensì rimarrà in California e il motivo non è ben chiaro. Tra i vari ci sarebbe il compleanno del figlio Archie che cade proprio il 6 maggio, ma il Telepraph ha definito la sua assenza come "un segreto di Pulcinella tra gli amici in California". In realtà neanche la presenza del duca di Sussex era piuttosto certa: stando a quanto si legge sul Daily Mail ci sarebbero state settimane di trattative tra Harry e Buckingham Palace. In dubbio il ruolo che avrebbe svolto e la sua posizione durante l'incoronazione. Harry avrebbe accettato di partecipare dopo un colloquio con il Re.

Il colloquio tra Harry e Re Carlo

Si legge sul Daily Mail che dopo un "ping pong transatlantico" tra Harry e Buckingham Palace, il duca di Sussex avrebbe deciso di accettare l'invito dopo un colloquio con il padre. Il principe era in dubbio su quale ruolo avrebbe potuto svolgere e su quale postazione avrebbe potuto occupare durante la cerimonia di incoronazione: si legge che dopo una chiacchierata personale con il Re, sarebbero spariti i dilemmi e avrebbe deciso di presentarsi all'Abbazia di Westmister per "mostrare sostegno al padre". Fonti al Daily Mail hanno raccontato che il Re si è mostrato felice per la decisione del figlio, dispiaciuto invece per Meghan Markle e per la sua decisione di rimanere in California: "C'è volontà e voglia di ricucire (i rapporti, ndr) da entrambi le parti". Si legge che il Re voglia usare l'incoronazione come un'opportunità per alleggerire le tensioni tra i figli e "far avvicinare i membri della famiglia, soprattuto il figlio minore", Harry.

Harry non avrà un ruolo nell'incoronazione

L'incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla è in programma per il 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster insieme al percorso del corteo reale per le strade di Londra. La King's Procession partirà da Palazzo Reale, passerà per il viale The Mall fino all'Admira Arch, poi per Whitehall e infine Parliament Street. I tablod inglesi danno per certa la mancanza di un ruolo per Harry. Essendosi dimesso dalle attività reali, il Principe non avrà un ruolo e per lui non sarebbe neanche prevista la partecipazione alla processione di ritorno a Buckingham Palace o ad altri eventi.