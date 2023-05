L’amico di Meghan Markle: “Assente all’incoronazione perché non si sentiva la benvenuta” Omid Scobie, giornalista amico dei duchi di Sussex, ha rivelato i motivi dell’assenza di Meghan Markle all’incoronazione di re Carlo.

A cura di Stefania Rocco

Perché Meghan Markle non ha partecipato all’incoronazione di re Carlo e ha lasciato che fosse il marito Harry a prendere parte, da solo, alla cerimonia? È stato Omid Scobie, giornalista e amico dei duchi di Sussex, a rivelare i motivi dell’assenza dell’ex attrice di Suits. In un articolo pubblicato su Bazaar che ha analizzato i motivi dell’assenza della duchessa, Scobie ha scritto: “Meghan, l'unico membro di colore della royal family, nonché madre degli unici figli di razza mista del casato Windsor” non ha partecipato perché “non si sentiva benvenuta” e perché “sapeva che non sarebbe stata a suo agio”.

Tornano le accuse di razzismo alla famiglia reale

Scobie, specificando che Meghan resta l’unico “membro di colore della royal family”, torna a porre l’accento sulle accuse di razzismo che Markle e Harry hanno rivolto alla famiglia reale britannica nel corso dell’intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey, accuse sulle quali il duca di Sussex aveva parzialmente fatto dietrofront, spiegando successivamente di non avere mai parlato di razzismo ma di pregiudizi involontari. Secondo i britannici, tuttavia, le ragioni del forfait di Meghan sarebbero da ricercare nella decisione della duchessa di evitare l’incontro con la cognata Kate Middleton e la famiglia reale perché fonte di “grosso imbarazzo”, in considerazione delle rivelazioni contenute nel libro Spare.

La toccata e fuga di Harry all’incoronazione di re Carlo

Harry è stato l’unico membro dei Sussex a partecipare all’incoronazione del padre Carlo e della matrigna Camilla. Lo ha fatto restando in una posizione defilata rispetto al fratello William, erede al trono. Seduto in terza fila con le cugine Eugenia e Beatrice di York, è andato via subito dopo la fine della cerimonia a Westminster. Poche ore dopo, la sua auto è stata avvisata all’aeroporto di Heathrow da dove Harry ha preso il primo volo per rientrare in California.