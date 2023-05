Perché Harry partecipa all’incoronazione di Re Carlo senza Meghan: dove siederà e quando andrà via Perché il principe Harry parteciperà all’incoronazione di suo padre Re Carlo III d’Inghilterra senza sua moglie Meghan Markle e quale ruolo ricoprirà durante la cerimonia. I dettagli del posizionamento del duca di Sussex, intenzionato a ripartire subito dopo l’evento e a non avere rapporti con il fratello William.

Il principe Harry parteciperà all'incoronazione di suo padre Re Carlo III d'Inghilterra sabato 6 maggio 2023 in assenza della moglie Meghan Markle, che ha scelto di rimanere nella casa di Montecito, in California. Fonti reali hanno riferito al Telegraph che la sua decisione ha fatto piacere al Re, che desiderava avere il sostegno di entrambi i suoi figli alla cerimonia. Nonostante ciò, William ed Harry non sembrano minimamente intenzionati a ricucire un rapporto.

Harry non sarà seduto in prima fila accanto a William

Il principe Harry però sarà relegato in terza fila durante la cerimonia di incoronazione di Carlo III. Lo ha riferito il Sun, secondo cui il duca di Sussex, arrivato ieri nel Regno Unito dalla California da solo, siederà tra il marito della principessa Eugenie, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina Elisabetta. La prima fila è riservata ai familiari reali in attività e non sarà applicato il criterio della successione che avrebbe visto Harry vicino a William.

Perché Harry partecipa all'incoronazione senza Meghan

Nonostante gli ultimi anni turbolenti, fonti vicine al duca di Sussex riferiscono che è profondamente consapevole di quanto l'occasione storica sia immensamente importante per il Re: "È stata una decisione molto personale, non mossa da pubbliche relazioni", riportano. Harry però non prevede di avere colloqui personali con il padre nel giorno dell'Incoronazione, consapevole che momento e luogo siano del tutto sbagliati. Stesso discorso per incontri a porte chiuse con il fratello William e la cognata Kate Middleton. Ormai tale è la rottura tra i due fratelli che più fonti hanno affermato di non avere idea di come possa essere sanata.

L’ultima volta di Meghan Markle in Inghilterra (10 settembre 2022)

Tanti i motivi per i quali Meghan Markle è rimasta in America, primo tra tutto il compleanno del figlio Archie (4 anni), che cade lo stesso giorno dell'incoronazione. Duca e duchessa pare anche fossero consapevoli del fatto che la presenza di Meghan all'incoronazione avrebbe potuto rivelarsi controversa e desideravano evitare qualsiasi attenzione negativa. L'attrice avrebbe parlato in termini entusiastici di suo suocero, che l'ha accompagnata lungo la navata il giorno del suo matrimonio, ma sembrerebbe continuare a mantenere sempre più distanza dalla famiglia reale e dal Regno Unito.

Che ruolo avrà Harry nella cerimonia di incoronazione

Il Duca non dovrebbe svolgere alcun ruolo ufficiale nella cerimonia e sarà seduto in terza fila. Siccome Re Carlo ha eliminato il passaggio in cui i pari ereditari si inginocchiano per "rendergli omaggio", prima di toccare la corona e baciare la guancia destra del monarca, Harry sarà esonerato anche da questo ruolo specifico. Inoltre, in quanto membro reale non attivo, Harry non dovrebbe apparire sul balcone di Buckingham Palace per i saluti finale postumi l'incoronazione. Si ritiene oltremodo improbabile, avendo perso i titoli, possa indossare l'uniforme militare, che gli fu consentita al funerale di sua nonna Elisabetta l'anno scorso come "ultimo segno di rispetto", nonostante fosse uscito dalle dinamiche di corte.

Harry in uniforme militare al funerale di nonna Elisabetta

Quanto tempo resterà prima di tornare da Meghan e dai figli

Il viaggio di Harry in Inghilterra si prospetta come una visita volante, molto più rapida di quella che gli stessi sudditi si sarebbero aspettati. A quanto si apprende, non dovrebbe partecipare ad altri eventi reali durante il fine settimana, anzi dovrebbe ripartire subito dopo la cerimonia. Alla base, l'inutilità del suo ruolo nelle varie cerimonie, il rifiuto di parlare in questa occasione in primis con suo fratello William e sua moglie Kate, poi con gli altri membri reali, e infine (ma non meno importante) il desiderio di esserci per il compleanno di suo figlio Archie. Di conseguenza sarà assente dal Gran Pranzo dell'Incoronazione e dal Concerto dell'Incoronazione organizzato al Castello di Windsor domenica 7 maggio. Men che meno prenderà parte all'iniziativa di volontariato Big Help Out prevista per lunedì 8 maggio.