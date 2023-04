Perché Meghan Markle non parteciperà all’incoronazione di Re Carlo e come mai si vede sempre meno Meghan Markle non accompagnerà Harry all’incoronazione di Re Carlo III, in primis perché il compleanno del figlio Archie cade proprio il 6 maggio. Ma i motivi sarebbero diversi, legati anche agli affari personali e al pessimo ritorno di immagine dell’ultimo anno. Proviamo a comprenderli nel dettaglio.

Meghan Markle non accompagnerà Harry all'incoronazione di Re Carlo III. Vari i motivi, primo tra tutti il compleanno del figlio Archie, che cade proprio il 6 maggio. Un motivo inattaccabile. Ma la decisione di non approfittare di questa sovraesposizione mediatica arriva dopo mesi in cui il suo posizionamento è diventato sempre più dimesso. Vediamo perché.

C'è stato un tempo in cui la duchessa di Sussex era ovunque, un tempo che corrisponde al trasferimento in America con tutta la famiglia, che ha richiesto più di una spiegazione. Poi, tantissimi progetti: il doc su Netflix, podcast, interviste, un libro per bambini, premi umanitari. Rintanata a Montecito, dall'inizio del 2023 ha cambiato linea, totalizzando zero apparizioni ad eventi ufficiali, se non quella in favore di un'organizzazione di Los Angeles che sostiene le donne incinte senzatetto, lo scorso marzo.

I motivi dell'assenza di Meghan Markle

Il Telegraph definisce "segreto di Pulcinella tra gli amici in California" il fatto che la duchessa non avesse mai avuto intenzione di presenziare nell'abbazia di Westminster per vedere suo suocero incoronato e tenta di motivare la sua assenza. In primis, per sostenere un principio di genitorialità, ovvero promuovendo il senso di responsabilità nella gestione dei figli e l'amore per Archie che, proprio il giorno dell'incoronazione, festeggerà i suoi 4 anni. E il registro è cambiato radicalmente da "fattore determinante" a "ragione principale" della sua mancata partecipazione, anche perché ci si aggiunge la piccola Lilibet, che necessita di maggiore protezione visto che compirà solo due anni a giugno.

Harry e Meghan hanno sempre condiviso il mettere i loro figli al primo posto (cosa che il principe ha puntualmente recriminato alla famiglia reale di non aver fatto) e ora si sentono in diritto di sottolineare come Meghan stia semplicemente mantenendo quella promessa. Inoltre, fonti vicine alla duchessa hanno sottolineato che per lei tornare nel Regno Unito, seppur per eventi così importanti, sarebbe una sorta di passo indietro. Con il trauma della Megxit ancora da digerire, vorrebbe lasciarsi il capitolo britannico alle spalle.

Da The Tig ad Archewell: gli affari da tutelare

C'è poi uno snodo cruciale su una pianificazione successiva l'incoronazione, una questione prettamente d'affari nel mondo della televisione, dei podcast e dei blog. Ora che Meghan ha lasciato la vita reale, sarà libera di riprendere l'attività di The Tig, il fortunato blog che ha creato durante la sua carriera di attrice e che potrebbe tornare in attività da giugno. In concomitanza con le attività di Archewell, il marchio di coppia, che starebbe contribuendo a sostenere il loro tenore di vita, "inclusivo di una bolletta annuale multimilionaria per la sicurezza di tutta la famiglia". Non ultime e molto persistenti, le voci secondo cui le ambizioni a lungo termine di Meghan Markle risiederebbero nella politica, un passaggio non da poco, che richiederebbe notevole consenso popolare.

Il ritorno di immagine e la popolarità in declino

I suoi amici più stretti avrebbero anche rivelato che la duchessa vorrebbe prendere distanza dall'ossessione pubblicitaria che le sarebbe stata affibbiata, quella che l'avrebbe spinta ad usare la famiglia reale come strumento per nutrire il suo profilo pubblico, tenendosi volontariamente lontana da uno degli eventi televisivi globali più seguiti del anno. Da qui, il link con la popolarità in declino. Al centro, il recente basso profilo della duchessa, ritenuta artefice del declino di Harry, con il quale starebbe condividendo un pessimo ritorno di immagine a causa del comportamento nell'ultimo anno. L'intervista della coppia a Oprah Winfrey nel 2021 è stata la prima goccia di un vaso che non ha faticato a traboccare in breve tempo. Alla luce di ciò, probabilmente defilarsi dai riflettori e cercare di sedare questo astio maturato nei suoi confronti figurerebbe nella lista dei motivi che le avrebbero impedito di prendere posto sull'aereo verso l'incoronazione di Re Carlo.

Quando Meghan Markle si farà rivedere in pubblico

Tante le notizie che alimentano i detrattori, una su tutte quelle per i fan di Meghan Markle: uscirà dal letargo mediatico tra appena un mese, quando il 16 maggio parteciperà ai Women of Vision Awards a New York per essere premiata dalla giornalista Gloria Steinem come “femminista, sostenitrice dei diritti umani e dell'equità di genere, una delle donne più potenti e influenti del mondo". Occasione ghiotta per rinforzare la sua figura di attivista, tentando di zittire il continuo brusio che accompagna le sue iniziative.