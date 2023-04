“Meghan Markle pronta a candidarsi in politica”, avrebbe assunto la pr di Michelle Obama Secondo il The Sun Meghan Markle starebbe architettando la sua discesa in politica. La duchessa avrebbe versato cifre stellari alla società di pubblicare relazioni di Katie McCormick Lalyveld, che vanta nel suo curriculum clienti di spessore come lady Obama e Hilary Clinton.

A cura di Giulia Turco

Dopo il successo della serie Netflix che l’ha vista protagonista insieme al principe Harry, Meghan Markle avrebbe tra i suoi progetti quello di scendere in campo con la politica. Secondo i tabloid britannici, la duchessa di Sussex avrebbe offerto oltre 100mila euro all’addetta stampa che in passato ha offerto i suoi servizi a Michelle Obama.

Una cifra stellare all'ex addetta stampa di Hilary Clinton

Secondo il The Sun è solo questione di tempo. Meghan Markle starebbe architettando già da parecchio la sua discesa in politica e, da vera perfezionista, starebbe lavorando per avere soltanto il meglio. Il tabloid britannico è in grado di dimostrare tramite una dichiarazione dei redditi della quale sarebbe venuto in possesso, che la duchessa avrebbe versato cifre stellari alla società di pubblicare relazioni che fa capo a Katie McCormick Lalyveld. È una professionista più che ambita nel settore, che vanta un curriculum invidiabile nel campo della comunicazione politica statunitense. Dal 2007 al 2011 infatti ha collaborato con Michelle Obama, ma anche con Hilary Clinton e con l’ex candidato alla presidenza John Kerry.

Meghan Markle e Harry non sono così amati negli Usa

“Supporto strategico nelle relazioni pubbliche ad impatto sociale”, si leggerebbe nella causale del versamento sborsato dalla duchessa. Tanto basterebbe, stando al The Sun, a far pensare che ben presto Meghan Markle metterà in piedi una vera e propria campagna politica fondata sulla sua immagine. Se così fosse, sarebbe un’impresa non da poco, considerando la che la popolarità di Meghan Markle e il principe Harry negli Stati Uniti non gode poi di ottima salute. Anzi, sembra che la coppia di duchi sia ben poco amata dall’opinione pubblica e che i salotti di Hollywood abbiano persino allontanato l’ex attrice, ex volto di Suits, che non avrebbe presa affatto bene.