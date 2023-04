“Re Carlo rifiutò di pagare per Meghan Markle”, la nuova rivelazione bomba sui duchi di Sussex Secondo quanto contenuto nel libro “Our King: Charles III – The Man And The Monarch Revealed”, tra i motivi dello scontro tra Carlo e il principe Harry ci sarebbe stato il rifiuto del Re di pagare le spese personali di Meghan Markle.

A cura di Stefania Rocco

Nuovi dettagli a proposito della vita familiare di Harry e Meghan emergono nel libro “Our King: Charles III – The Man And The Monarch Revealed”, di Robert Jonson. Tra i motivi che avrebbero portato all’insanabile frattura tra il principe e il padre, attuale Re Carlo, ci sarebbe stato il rifiuto del monarca di pagare le spese personali di Meghan Markle. Il sovrano avrebbe fatto presente al figlio di non potersi permettere di provvedere ai conti della duchessa di Sussex allo stesso modo in cui, da tempo, la famiglia reale provvede a quelli di Camilla e Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del principe William.

La reazione di William di fronte alla notizia del matrimonio tra Harry e Meghan

Ad avere provocato la rabbia di Harry sarebbe stata, inoltre, la reazione avuta dal fratello William di fronte alla sua decisione di sposare Meghan. Secondo quanto riferisce Mail on Sunday, William avrebbe preceduto il fratello, raccontando al padre Carlo la sua intenzione di sposare l’attrice. “Sei sicuro, Harold?”, sarebbe stata la domanda posta del maggiore dei Windsor al fratello, una domanda che avrebbe indispettito Harry che si sarebbe aspettato un altro tipo di accoglienza di fronte alla comunicazione che si sarebbe sposato. Proprio in quel frangente, Carlo avrebbe comunicato al figlio che non avrebbe potuto provvedere alle spese personali della moglie, una presa di posizione che avrebbe indispettito Harry, infastidito dalla differenza di trattamento tra Meghan e Kate e Camilla, le altre due donne principali della famiglia reale britannica. Anche per questo il principe avrebbe deciso di raccontare la sua verità nella biografia Spare.

La regina Elisabetta stanca dei malumori di Harry

Un’altra fonte ha rivelato che Elisabetta, da sempre molto legata al nipote Harry, si sarebbe infine stancata dei malumori nati dopo l’ingresso di Meghan Markle in famiglia. La sovrana avrebbe trovato “noiose” le liti continue tra i nipoti e sarebbe arrivata al punto di credere che l’amore di Harry nei confronti della moglie avesse “offuscato la sua capacità di giudizio”. Sarebbe quindi apparsa sollevata dalla decisione del nipote e della moglie di cercare la felicità dall’altra parte del mondo, lontani dagli impegni previsti dalla vita di corte.