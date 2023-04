Harry e Meghan Markle avrebbero chiesto 11 milioni per partecipare all’incoronazione di Re Carlo Stando a quanto riferisce In Touch, Harry e Meghan avrebbero chiesto circa 11milioni di euro per partecipare all’incoronazione di Re Carlo III, in programma per il 6 maggio. L’idea sarebbe partita dalla duchessa del Sussex, ma Buckingham Palace non avrebbe accettato. Quindi, ci saranno o no?

A cura di Elisabetta Murina

11 milioni di euro. É questa la cifra che Harry e la moglie Meghan Markle avrebbero chiesto per partecipare all'incoronazione di re Carlo III, in programma per il 6 maggio. A riferirlo è il sito inglese In Touch, secondo il quale l'idea sarebbe partita dalla duchessa di Sussex. Buckigham Palace però non sarebbe disposta ad accettare.

La richiesta di Harry e Meghan per partecipare all'incoronazione del re

Stando a quanto riporta il sito inglese, la costosa idea sarebbe stata di Meghan Markle, mentre Harry si sarebbe mostrato inizialmente perplesso a riguardo. Per questo, ne avrebbe parlato con la moglie, cercando di farle capire che di certo non era quello il modo migliore per ricucire i rapporti con la Royal Family, piuttosto turbolenti negli ultimi tempi, specie dopo la morte della Regina Elisabetta. "Gia è tanto che ci abbiano invitati", era stata la sua risposta.

Il principe Harry però pare si sia lasciato convincere dalla moglie e abbia iniziato a telefonare agli assistenti del padre Carlo per iniziare le trattative. Ma Buckingham Palace però non sarebbe disposto ad accettare e, infatti, avrebbe detto no alla richieste della coppia reale. Quindi, ci saranno o no all'incoronazione in programma tra un mese esatto?

Il parere dell'esperto reale Richiard Fitzwilliams

Secondo l’esperto reale Richard Fitzwilliams, la coppia non oserà mancare all'incoronazione. Il motivo sarebbe anche di natura economica, legata ai contratti che hanno firmato con Netflix e Spotify, che sono arrivati nelle loro tasche solo "perché sono membri della famiglia reale". Se non partecipassero, rischierebbero di sembrare "irrilevanti" e di essere "tagliati fuori per sempre dal mondo royal". In ogni caso, anche se alla fine decidessero di presenziare, il loro sarebbe un ruolo marginale nella cerimonia all'Abbazia di Westminster.