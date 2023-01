Spare: dove comprare il libro del principe Harry che è già un best seller Disponibile nelle librerie e online da pochi giorni, Spare, il libro del principe Harry, è già un best seller che fa chiacchierare e discutere. Se non avete modo di acquistarlo in una libreria fisica, potete ordinarlo su Amazon, dove lo trovate sia nella versione per Kindle che in versione cartacea.

Il libro più chiacchierato del momento è Spare. Il minore. Nonostante sia in vendita da poco, è già un best seller ed è in cima alle classiche.

Pubblicato in più di 16 paesi, il libro è un'autobiografia in cui il rampollo della casa reale d'Inghilterra racconta la sua infanzia e rivela dettagli sulla famiglia più spiata di sempre, facendo venire fuori, ancora una volta, il suo carattere un po' ribelle. Se siete curiosi anche voi di leggerlo, potete ordinarlo su Amazon e riceverlo a casa, oppure acquistare la versione di Spare per Kindle, che comparirà direttamente sul vostro dispositivo ereader.

Di cosa parla Spare. Il minore, il libro del principe Harry

Dopo la docuserie su Harry e Megan uscita su Netflix nei mesi scorsi, il principe Harry torna a far parlare di sé e della sua famiglia con Spare. Il minore, un libro autobiografico scritto con l'aiuto del ghostwriter JR Moehringer.

Diviso in tre parti, questo libro ripercorre tutta la sua vita e svela dettagli inediti sulla principessa Diana, sul re Carlo e sul fratello erede al trono, il principe Williams.

Nel raccontare le vicende che riguardano i reali di Inghilterra, il duca di Sussex non ha risparmiato i toni aspri e le recriminazioni. Al contrario, invece, ha dedicato parole commosse e affettuose a sua madre, la principessa Diana, scomparsa in un tragico incidente quando Harry era ancora piccolo.