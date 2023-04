“Meghan Markle non era la benvenuta in casa Reale”: spunta un accordo tra Re Carlo e Kate Middleton Stando a quanto raccontato da Russell Myers, esperto della famiglia reale, Re Carlo, prima che la Regina morisse, aveva “stretto un accordo” con Kate Middleton affinché tenesse Meghan Markle lontana dal capezzale di Elisabetta II.

A cura di Gaia Martino

Emergono nuovi dettagli e retroscena riguardo le tensioni tra le famiglie della casa Reale. Re Carlo si è dichiarato "dispiaciuto" per la mancata partecipazione di Meghan Markle all'incoronazione in programma per il 6 maggio, ma prima che la Regina Elisabetta II morisse, aveva stretto "un patto" con Kate Middleton per tenere la moglie di Harry lontana dal capezzale della Regina. Ne parla il giornalista esperto della Royal Family, Russell Myers.

Il patto tra Re Carlo e Kate Middleton

Russell Myers ha raccontato che a Meghan Markle fu chiesto di stare alla larga dalla Regina Elisabetta II, si legge sul tabloid inglese di Sky News. L'attuale Re, al tempo, credeva che la moglie di Harry, dopo gli accordi mediatici della coppia, avrebbe potuto turbare gli ultimi momenti di vita della Regina, così strinse un patto con la principessa Kate per assicurarsi che la Markle non accedesse al capezzale della monarca. "In realtà, voleva dire che Meghan non era la benvenuta, ma non poteva dirlo a Harry, quindi è intervenuto personalmente chiedendo a Kate di farla stare lontana", il commento di Robert Jobson, esperto della casa reale. La presenza di Harry e Meghan dopo la morte della Regina era temuta, si legge che "durante quel periodo ci furono diversi sconvolgimenti": ci sarebbero state diverse discussioni tra Harry e Re Carlo riguardo Meghan Markle, "ogni volta che il principe e la moglie erano presenti la situazione diventava problematica", le parole di Myers. Poco prima che la Regina morisse i rapporti avevano raggiunto quasi "il fondo", e "le tensioni erano così forti che la famiglia era corsa dalla monarca senza dirlo ad Harry". Quest'ultimo sarebbe venuto a conoscenza della morte della nonna "solo quando accese il telefono mentre atterrava in Scozia, mentre il resto dei reali era partito senza di lui per essere al capezzale della Regina".

Harry parteciperà all'incoronazione per sostenere il padre

Le tensioni, stando alle ultime notizie, si starebbero però allentando. Re Carlo in vista della sua incoronazione avrebbe avuto un colloquio con il figlio Harry affinché i rapporti si alleggerissero: "Il principe parteciperà alla cerimonia per sostenere il padre", le parole di una fonte al Daily Mail ieri. Secondo il Re, l'incoronazione potrebbe essere un'opportunità per far riavvicinare i membri della famiglia tra loro, soprattutto i fratelli.