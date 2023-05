L’auto di Harry avvistata all’aeroporto di Heathrow, il principe è già ripartito per la California Toccata a fuga in Inghilterra per il principe Harry che ha partecipato all’incoronazione di re Carlo per poi riportare immediatamente per la California dove la moglie Meghan Markle sta festeggiando il quarto compleanno del figlio Archie.

A cura di Stefania Rocco

Il principe Harry, duca di Cambridge, è rimasto in Inghilterra solo una manciata di ore prima di ripartire per la California. Il secondogenito di re Carlo ha partecipato all’incoronazione tenendosi nelle retrovie della cerimonia. Ma una volta terminata la cerimonia a Westminster, non ha raggiunto Buckingham Palace con il resto della famiglia. Ha preferito rientrare immediatamente in California. La sua auto è stata avvistata all’aeroporto di Heathrow. Il primo volo per tornare a casa sarebbe partito intorno alle 16, dandogli tutto il tempo necessario – considerato il fuso orario – per partecipare al party di compleanno del piccolo Archie.

Harry invitato a pranzo dopo l’incoronazione

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Harry sarebbe stato invitato a partecipare al pranzo che si sta tenendo a Buckingham Palace dopo l’incoronazione del padre. Ma il rientro in California glielo avrebbe impedito. Il duca di Sussex aveva già detto a Jack Brooksbank, marito della cugina Eugenia di York, che sarebbe rientrato a casa il prima possibile. A rendersene conto sono stati gli osservatori più attenti della cerimonia di incoronazione che hanno letto il labiale del principe.

Harry in terza fila durante l’incoronazione di re Carlo

Harry, secondogenito di re Carlo e della prima moglie Diana, ha seguito la cerimonia di incoronazione sedendosi in terza fila, distante dal fratello William e dalla cognata Kate Middleton, fin dall’inizio al centro della scena. Il duca di Sussex si è seduto accanto alle cugine Eugenia e Beatrice di York e ai rispettivi marito. Proprio a Brooksbank, nel corso dell’incoronazione, avrebbe detto che sarebbe andato “dritto all’aeroporto”. Non c’è stata alcuna interazione tra Harry e William. Le rivelazioni contenute nel libro Spare hanno creato una drammatica frattura tra i due fratelli.