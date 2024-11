video suggerito

Il ritorno in pubblico di Camilla: scamiciata e colletto Peter Pan per il primo evento post malattia La regina Camilla è tornata in pubblico dopo la malattia che l'ha tenuta per qualche settimana lontana dai riflettori. Ha aperto le porte di Clarence House per un evento organizzato con la Booker Prize Foundation e per l'occasione è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di stile.

A cura di Valeria Paglionico

L'ultimo anno è stato tra i più difficili della storia della Royal Family britannica a causa dei problemi di salute che hanno colpito alcuni dei suoi membri più in vista. Sia re Carlo III che Kate Middleton si sono ritrovati a combattere contro il cancro ma ora, dopo essersi sottoposti a delle cure molto intense, sembrerebbero essere fuori pericolo. I recenti eventi pubblici legati al Remembrance Festival, dunque, avrebbero potuto riunire la corte dei Windsor per la prima volta dopo molto tempo, peccato solo che la regina Camilla si sia ammalata al ritorno dal tour in Australia col marito. Nelle ultime ore, però, è tornata in pubblico e ha affermato di stare molto meglio: ecco il look che ha scelto per l'occasione.

La regina Camilla e la passione per la lettura

Ieri sera Camilla ha aperto le porte di Clarence House per ospitare un ricevimento della Booker Prize Foundation, evento annuale a cui è particolarmente legata che ogni anno assegna un ambito premio letterario agli scrittori britannici più talentuosi del momento (in questo 2024 a ottenere il riconoscimento è stata Samantha Harvey). Per la regina si è trattato di un appuntamento importante non solo perché è il simbolo della sua passione per la lettura ma anche perché ha segnato il suo ritorno in pubblico dopo la malattia. Per l'occasione non ha rinunciato all'eleganza che da sempre la contraddistingue, anche se ha temporaneamente detto addio ai soliti coat dress che sfoggia di solito agli eventi ufficiali.

Camilla all'evento organizzato per la Booker Prize Foundation

Il look ispirato agli anni '90 della regina Camilla

Per l'evento organizzato per la Booker Prize Foundation Camilla si è ispirata agli anni '90 in fatto di look con una scamiciata scampanata total black, un modello senza maniche e con un piccolo scollo a V che ha lasciato il vista una camicia bianca. La particolarità di quest'ultima? Aveva le maniche a palloncino e il colletto Peter Pan arricchito da micro ruches. Niente pumps, la regina ha preferito un paio di stivaletti con tacco basso, perfetti per affrontare le rigide temperature londinesi. Capelli ondulati, make-up appena accennato e braccialetto con i quadrifogli d'agata di Van Cleef & Arpels al polso: Camilla sembra essere tornata in splendida forma dopo la pausa forzata.

Camilla con bracciale Van Cleef & Arpels