Re Carlo III, perché ha indossato la cravatta con gli elefanti prima del Trooping the Colour

Continuano gli impegni ufficiali di re Carlo III: a poco più di un mese dall'incoronazione solenne a Westminster è più attivo che mai e non perde occasione per mostrarsi in pubblico e incontrare i sudditi. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato all'ultimo evento istituzionale prima del Trooping the Colour, la tradizionale parata organizzata ogni anno per celebrare il compleanno del sovrano in carica. Ha visitato la cittadina di Pickering per celebrare il suo 100esimo anniversario e ne ha approfittato per nascondere un piccolo omaggio nel suo look: ecco per quale motivo ha indossato una cravatta decorata con degli elefanti.

Re Carlo anticipa l'estate col completo crema

Il prossimo Trooping the Colour verrà celebrato il 17 giugno e per Carlo sarà davvero speciale, visto che per la prima volta nella sua vita si ritroverà a ricoprire i panni di sovrano all'evento. Non sorprende, dunque, che da oggi a sabato preferisca "ritirarsi" dalla vita pubblica per prepararsi al meglio. Ieri, in occasione dell'ultimo impegno ufficiale prima della parata, ha pensato bene di dare il meglio di lui in fatto di stile. Per visitare Pickering ha detto addio ai classici abiti scuri in grigio o in blu, ha preferito anticipare l'estate con un completo color crema abbinato a una camicia bianca. Le nuance chiare sono state smorzare solo dagli accessori: il fazzoletto nel taschino, il fiore all'occhiello e la cravatta.

Re Carlo col completo crema

Il significato simbolico della cravatta di Carlo III

A fare la differenza nel look di re Carlo è stata però la cravatta, un modello dal taglio classico a fondo bordeaux ma decorata all-over con dei piccoli elefanti con la proboscide sollevata. Stando alle ipotesi dei tabloid, l'accessorio non sarebbe stato scelto a caso. Così come successo in molte occasioni a tutti i reali, anche il nuovo sovrano avrebbe nascosto un piccolo omaggio nella sua scelta di stile. Sia lui che la moglie Camilla sono infatti presidenti della Elephant Family, l'ente di beneficenza co-fondata nel 2002 dal defunto Mark Shand, il fratello della regina scomparso tragicamente nel 2014 a causa di un trauma cranico dopo una caduta. Carlo lo ha così ricordato con dolcezza ed eleganza, facendo un regalo speciale a Camilla a pochi giorni dal suo debutto come regina al Trooping the Colour.

