La principessa Charlotte festeggia 8 anni: la foto col vestito a fiori l’ha fatta Kate Middleton Oggi è il compleanno della principessina Charlotte. Non poteva mancare la tradizionale foto di rito, scattata da Kate Middleton.

A cura di Giusy Dente

È tempo di festeggiamenti nella royal family, che si sta preparando a un importantissimo evento di portata epocale. Sabato 6 maggio avverrà l'incoronazione di re Carlo III: l'evento sancirà ufficialmente l'inizio del regno del nuovo sovrano, salito sul trono con la morte di Elisabetta II. Ma oggi è un giorno ugualmente importante per i royals, soprattutto per il principe e la principessa di Galles. È infatti il compleanno della piccola Charlotte.

Buon compleanno principessina

La piccola Charlotte, secondogenita di Kate e William, compie oggi 8 anni. La bimba è nata il 2 maggio 2015, dopo George e prima di Louis. Al momento, infatti, è la terza in linea di successione al trono, dopo sue padre e i due fratelli. In famiglia è di tradizione condividere coi sudditi una foto, in occasione del compleanno di ciascuno dei royal baby. A luglio è stata diffusa una foto del primogenito che ha spento nove candeline, il mese scorso è stata la volta dello scatto celebrativo per festeggiare i 5 anni del principino Louis.

in foto: abitino Trotters

Oggi è la volta di una foto inedita di Charlotte, scattata proprio da sua madre a Windsor durante il fine settimana. È nota da tempo la passione per la fotografia di Kate Middleton, che ama soprattutto i ritratti di famiglia. Stavolta ha immortalato la sua bambina seduta su un'amaca e indossa un abitino a base bianca con stampa floreale e volant sullo scollo.

L'abitino è del brand inglese Trotters e costa 70 sterline (circa 80 euro): è andato a ruba e attualmente non è già più disponibile per l'acquisto, nella maggior parte delle taglie. La bimba sorride felice e spensierata alla telecamera, mostrando il sorriso in cui come spesso capita ai bimbi di quell'età mancano alcuni dentini. Impossibile non notare la somiglianza col papà!