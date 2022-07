Il principino George compie 9 anni: con la polo celeste è identico a papà William In occasione del compleanno del principe George è stato diffuso un nuovo ritratto ufficiale, scattato, ancora una volta, dalla madre Kate Middleton.

Baby George è cresciuto: il figlio del principe William e di Kate Middleton compie 9 anni. Sembra ieri che la royal couple annunciava al mondo l'arrivo di un nuovo erede al trono: il piccolo Cambridge si prepara per il suo futuro nella royal family e somiglia ogni giorno di più al padre William. In occasione del suo compleanno è stato diffuso un nuovo ritratto ufficiale, scattato, ancora una volta, dalla madre Kate Middleton.

Il ritratto del piccolo George con la polo celeste

Come da tradizione, ogni anno viene diffuso un ritratto ufficiale dei piccoli Cambridge in occasione del loro compleanno. Quest'anno George è stato immortalato sorridente sulla spiaggia, con il mare sullo sfondo e una polo celeste a maniche corte. Il ciuffo biondo, gli occhi chiari, il sorriso contagioso: impossibile non notare la somiglianza di George con il padre William da piccolo.

Il principe George veste come papà William

Ancora una volta a scattare il ritratto del figlio è stata Kate Middleton, appassionata di fotografia: ha anche immortalato Camilla in occasione del suo 75esimo compleanno. Mamma Kate ha voluto ritrarre George mentre gioca all'aperto indossando una semplice maglietta, come un qualunque bambino della sua età. Ma sono sempre di più le occasioni ufficiali in cui il principino accompagna i genitori e ha già iniziato a indossare giacca e cravatta come il padre William. Anche se i Cambridge hanno voluto educare i figli nel modo più normale e sereno possibile, il destino di George sarà molto diverso da quello dei fratelli: questo bambino sorridente è pronto a diventare il futuro della monarchia britannica.