Kate Middleton ricicla l’abito a pois: è chic con gli orecchini di lady Diana La principessa del Galles ha una vera e propria passione per la moda sostenibile: durante la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera ha sfoggiato un abito dello scorso anno con nuovi accessori.

Infaticabile Kate Middleton. Dopo aver partecipato al primo Trooping The Colour di re Carlo III con un abito verde smeraldo, la principessa del Galles è tornata in pubblico in occasione della cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera, una delle più antiche tradizioni reali. Giusto un giorno di riposo, per celebrare la Festa del Papà insieme al marito William e ai principini ed eccola di nuovo, più elegante che mai in un look a pois bianchi e neri.

Kate Middleton al Garter Day

Il look riciclato di Kate Middleton

Sappiamo che la moglie del principe William ha una vera e propria strategia sostenibile per sfruttare pienamente il suo guardaroba da sogno: spesso ‘ricicla' gli abiti, cambiando gli accessori. Il vestito bianco a maniche lunghe indossato per il Garter Day, infatti, non è nuovo: lo aveva già indossato l'anno scorso ad Ascot, porgendo un chiaro omaggio a lady Diana.

Kate Middleton in Alessandra Rich

Si tratta di un modello lungo fino al ginocchio firmato Alessandra Rich, con polsini più stretti e una leggera plissettatura sulla vita e sul collo. Se lo scorso anno lo aveva indossato con scarpe color tabacco, quest'anno la principessa ha scelto un paio di scarpe bicolor con cinturino alla caviglia e tallone scoperto dello stesso brand e una pochette color panna.

Kate Middleton in Alessandra Rich

Kate Middleton con gli orecchini della principessa Diana

Anche il cappello indossato dalla principessa di Galles era diverso: quest'anno era impreziosito da un decoro di piume e di fiori bianchi a pois neri, che riprendono l'esatta fantasia dell'abito. Ma ancora una volta a far notizia sono i gioielli: Kate Middleton indossava un bracciale di perle egli orecchini a goccia con perle e diamanti che appartenevano proprio alla defunta principessa del Galles.

Kate Middleton con gli orecchini di lady Diana

Tra l'altro, molti hanno notato che Diana indossò proprio questi orecchini con l'abito a pois ‘citato' dal look a pois. La prova che le scelte di Kate Middleton non sono mai casuali e che sa usare il linguaggio della moda per riaffermare un legame indissolubile tra il passato e il futuro della monarchia.