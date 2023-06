La nuova foto di George, Louis e Charlotte: tutti vestiti di celeste per festeggiare papà William Oggi nel Regno Unito si celebra la Festa del Papà: nel nuovo ritratto ufficiale di famiglia il principe William veste coordinato ai principini.

A cura di Beatrice Manca

Ieri la famiglia reale inglese ha vissuto una giornata speciale: il primo Trooping The Colour di re Carlo III. La regina Camilla ha scelto un abito militare sui toni del rosso, mentre la principessa Kate Middleton era regale in verde. Anche George, Charlotte e Louis, i figli di William e Kate, erano presenti: i fratellini in giacca e cravatta, la sorella Charlotte con un vestito alla marinara. I principi stanno crescendo e sono le nuove piccole star della royal family. Il giorno successivo alla parata da Palazzo è arrivato un nuovo ritratto dei bambini per un'occasione speciale: la Festa del Papà.

Baby George con la camicia ‘copia' il papà

In Italia la festa del papà si celebra il 19 marzo, nel Regno Unito invece quest'anno cade il 18 giugno. Per festeggiare, nell'account ufficiale dei principi di Galles è comparso un nuovo, allegro, ritratto di famiglia. La foto è stata scattata nella tenuta di Windsor all'inizio di quest'anno da Millie Pilkington e ritrae il principe circondato dai figli in un momento spontaneo e tenero. Louis, il più piccolo, è seduto sulle sue ginocchia con un pullover azzurro, mentre George indossa una camicia a quadri e un paio di jeans: il suo look, perfettamente coordinato a quello di William, sottolinea il suo ruolo nella linea di successione (è secondo, dopo il padre).

Abito Rachel Riley

Perché i principini vestono coordinati

La principessina Charlotte invece indossa uno scamiciato celeste con un motivo di margherite bianche: si tratta di un vestito del brand Rachel Riley in puro cotone, con bottoni centrali e maniche a sbuffo. L'abito è stato abbinato a un cardigan bianco, completando l'armonia d'insieme: molto spesso infatti i reali inglesi vestono coordinati in modo da poter trasmettere a colpo d'occhio l'idea di una famiglia unita e affiatata. E, a giudicare dai sorrisi, anche serena.