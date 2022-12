Perché Kate Middleton e il principe William hanno iniziato a vestirsi coordinati Kate e William hanno sempre mostrato una certa affinità stilistica, ma negli ultimi mesi sono apparsi in pubblico sempre più spesso vestiti dello stesso colore: una scelta niente affatto casuale.

A cura di Beatrice Manca

Il 2022 è stato un anno fondamentale per il principe William e la consorte Kate Middleton: entrambi hanno compiuto 40 anni e, alla morte della regina Elisabetta, sono stati insigniti del titolo di principe e principessa di Galles. Ora William è l'erede al trono e il nuovo ruolo richiede più responsabilità: come sarà il futuro re? I primi cambiamenti si notano nel guardaroba: sempre più spesso, infatti, la coppia viene fotografata con vestiti dello stesso colore. Casualità o strategia?

Il principe William e Kate Middleton vestiti degli stessi colori

All'inizio probabilmente nessuno ci aveva fatto caso. Ma dopo una, due, tre uscite con look matchy-matchy gli esperti reali hanno iniziato a notare le affinità cromatiche nel guardaroba di William e Kate. Qualche esempio? Lo scorso ottobre i principi hanno visitato Belfast insieme: Kate Middleton indossava un soprabito celeste abbinato alla camicia Winser London e un paio di pantaloni a sigaretta blu zaffiro, perfettamente in tinta con il pullover del marito.

Il principe William con Kate Middleton con una camicia Winser London

Stessa scelta per la visita a Boston, a inizio dicembre: tailleur pantalone color vinaccia di Rouland Mouret per la principessa e maglione dello stesso colore per il principe, indossato sotto a un completo grigio antracite. A ben vedere, nei completi impeccabili del principe William c'è sempre un dettaglio che riprende i colori degli outfit della moglie: il maglione nelle occasioni casual e la cravatta in quelle più formali.

Kate Middleton in Rouland Mouret e il principe William

Il significato dei look coordinati dei principi

Kate e William hanno sempre mostrato una certa affinità stilistica, specialmente nelle occasioni più casual, quando si mostravano semplicemente come una coppia felice e innamorata con felpe, pullover o giacconi verde militari.

Kate e William in Scozia nel 2021

Le uscite "matchy-matchy" però si sono intensificate quando hanno assunto il ruolo di principi di Galles. L'esempio più lampante è stato al concerto di Natale quando l'intera famiglia si è vestita color burgundy: perfino la sorella Pippa Middleton ha scelto un cappotto simile a quello della principessa.

Il principe William, Charlotte, George e Kate Middleton al concerto di Natale

Oltre a essere una scelta di stile particolarmente fotogenica, i look abbinati trasmettono armonia e affinità al primissimo sguardo: i principi dimostrano così di essere una coppia unita e solida, quindi pronta per salire sul trono insieme quando verrà il momento. Le vicende private dei reali infatti hanno non poco impatto politico: lo sa bene il principe Carlo, che dopo il divorzio con lady Diana toccò il minimo storico della sua popolarità.

I Cambridge a Pasqua 2022

La cartolina di Natale dei Wales conferma e rinforza il messaggio: una famiglia unita e solare con abiti estivi leggeri e, ovviamente, tutti in tono. La scelta di vestirsi coordinati assume un significato ancora maggiore in queste settimane: il principe Harry e Meghan Markle si sono ripresi la scena con il documentario Netflix Harry&Meghan e hanno lanciato pesanti accuse ai parenti oltreoceano. La royal family ha dovuto rispondere facendo fronte comune e mostrandosi più unita che mai. Anche nei look.