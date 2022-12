Come vestirsi eleganti in inverno? Con il tailleur pantalone colorato (copiando Kate Middleton) Il completo con i pantaloni è il must have dell’Autunno/Inverno 2022-23: chic, pratico e raffinato, in versione colorata conquista anche la principessa Kate Middleton.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Micheal Kors Collection, Kate Middleton, Valentino

Anche dall’altra parte dell’Oceano Kate Middleton non sbaglia un colpo in fatto di stile. La principessa del Galles si trova a Boston, dove è arrivata con un abito tartan perfetto per le feste di Natale: il viaggio è proseguito con una serie di visite a istituzioni che si occupano delle persone più fragili. Il look scelto da Kate Middleton conferma la grande tendenza dell’Autunno/Inverno 2022-23: pratico ed elegante, con un tailleur pantalone colorato non si sbaglia mai.

Il tailleur colorato è il salva-look dell'inverno 2023

Anche il guardaroba più minimale non può fare a meno di un intramontabile tailleur pantalone: questo completo “rubato” all’armadio maschile mezzo secolo fa è il passe-partout che risolve dall’indecisione di cosa mettersi in inverno. Con una camicia basic è perfetto per l’ufficio, con sandali e un top gioiello si trasforma nell’alleato per le feste invernali. E quando fa molto freddo basta un dolcevita ton sur ton per un po' di calore extra.

Il completo colorato Momonì

Tra i completi con i pantaloni di tendenza per l’Autunno/Inverno 2022-23 c’è sicuramente il modello colorato: Gucci punta sul verde bottiglia, Stella McCartney sul burgundy, Alexander McQueen sul giallo fluo. Per non parlare poi del fucsia acceso di Valentino e ACT N°1. Tinte vitaminiche perfette per una carica di energia in più anche sotto il cielo grigio: chi ha detto che classico deve far rima con noioso?

Il tailleur fucsia di ACT N°1

Il tailleur bordeaux di Kate Middleton

Kate Middleton è la prova che un tailleur colorato è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare il mese delle feste: è elegante, mette allegria ed è il giusto compromesso tra stile e praticità. La principessa del Galles ha scelto un modello bordeaux con giacca avvitata e pantaloni a vita alta e lo ha abbinato a un paio di pump in suede coordinate e a una romantica blusa rosa cipria con fiocco al collo.

Kate Middleton e il principe William

Il tocco di stile? Il principe William indossava un pullover dello stesso color borgogna sotto il classico completo blu con cravatta: affiatati nella vita e perfino nei look!