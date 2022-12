Kate Middleton vola a Boston: dà il via al mese delle feste natalizie con l’abito tartan Kate Middleton è volata a Boston col principe William ed è con lui che ha incontrato il sindaco della città. Per dare il via al mese di dicembre ha scelto un adorabile look tartan che si rivelerà perfetto per le feste.

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton e William sono diventati ufficialmente principi del Galles da meno di tre mesi, ovvero da quando la regina Elisabetta II è morta a inizio settembre, e inevitabilmente i loro impegni istituzionali si sono moltiplicati. Certo, anche in passato rappresentavano spesso la Royal Family agli appuntamenti ufficiali ma ora il principe è l'erede al trono diretto e fa le veci del re Carlo III ogni volta che quest'ultimo non può essere presente per ragioni logistiche. Non sorprende, dunque, che la coppia sia volata a Boston nelle ultime ore: si tratta del primo tour negli Stati Uniti negli ultimi 8 anni, che domani li vedrà protagonisti della cerimonia annuale degli Earthshot Prize Awards. La prima apparizione pubblica dei due? Quella a City Hall per l'incontro con il sindaco della città Michelle Hu.

Chi ha firmato l'abito tartan di Kate Middleton

Quale migliore occasione del primo impegno ufficiale negli Stati Uniti per dare il meglio di sé in fatto di stile? È proprio quanto fatto da Kate Middleton durante l'incontro con il sindaco di Boston, dove ha sfoggiato un outfit che si rivelerà perfetto per dare il via a dicembre, il mese delle feste natalizie. La principessa del Galles è apparsa adorabile in un abito tartan sui toni del verde bosco con dettagli in rosso, blu e bianco. Per la precisione si tratta un modello a tubino con le maniche lunghe, il girocollo, la gonna al ginocchio e un drappeggio all'altezza della vita. Chi lo ha firmato? Burberry. La scelta di stile di Kate sembra essere stata un omaggio al suo paese di appartenenza, visto che Burberry è la Maison simbolo della moda britannica.

Kate Middleton in Burberry

Perché Kate Middleton si è vestita di verde a Boston

A completare il tutto non potevano mancare i tacchi a spillo (un paio di décolleté coordinati di Emmy London) e un maxi cappotto per proteggersi dal freddo, per la precisione un modello lungo e avvitato in verde scuro di Alexander McQueen. La mini bag, invece, è firmata Mulberry, mentre gli orecchini sono di Shyla London. Al termine dell'evento ufficiale, il sindaco di Boston ha illuminato di verde tutti i punti di riferimento della città, dando ancora una volta prova del fatto che la Middleton non aveva scelto il look a caso. Insomma, Kate sembra essere già pronta per il periodo natalizio: in quante durante le feste sfoggeranno un abito tartan simile al suo? L'effetto elegante, glamour e principesco sembra essere assolutamente assicurato.