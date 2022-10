Kate Middleton torna agli amati cappotti pastello: la blusa celeste nasconde un omaggio a Belfast Kate Middleton si è perfettamente calata nel suo nuovo ruolo di principessa del Galles e, in fatto di stile, non lascia nulla al caso.

Terminato il periodo di lutto per la morte della regina Elisabetta II, la famiglia reale ha ripreso a pieno ritmo la consueta agenda fitta di visite, viaggi e inaugurazioni. William e Kate si sono calati perfettamente nel ruolo di principe e principessa del Galles, abituandosi alle nuove regole e alle nuove responsabilità che li attendono. In questi giorni hanno ripreso a viaggiare per il regno: durante una tappa a Belfast Kate Middleton ha sfoggiato il suo look autunnale preferito, cappotto color pastello e blusa coordinata, dimostrando che nessun dettaglio è mai casuale.

Kate Middleton torna ai look colorati dopo il lutto

Dopo i raffinati abiti neri scelti durante i periodi di lutto, la principessa è tornata al colore sfoggiando un cappotto rosso che – guarda caso – si chiama Spencer. Kate Middleton sembra guardare all'esempio di lady Diana, la precedente princess of Wales, sempre di più. Per la visita a un ospedale pediatrico ha scelto un abito giallo luminoso, seguendo una lezione di stile della madre di William e Kate: per visitare i bambini è sempre una buona idea indossare tinte vivaci, che portino allegria. A Belfast invece ha scelto un look nei toni del blu, abbinando un paio di pantaloni blu notte a a una blusa in seta con fiocco al collo color celeste polvere. Il romantico modello è firmato Winser London e si intonava perfettamente al soprabito: Kate Middleton è tornata ai suoi amati cappotti doppiopetto colorati, perfetti per l'autunno.

Kate Middleton con una camicetta Winser London

Completavano il look un paio di scarpe con il tacco scamosciate firmate Gianvito Rossi e una mini handbag Demellier. Kate Middleton ha poi lasciato i capelli sciolti, pettinati in morbide onde.

Kate Middleton con una borsa Demellier

Il significato del cappotto celeste di Kate Middleton

Chi ha detto che in autunno bisogna indossare solo colori scuri e saturi? Il look di Kate Middleton è perfetto per alleggerire le giornate uggiose con un tocco di colore: il celeste polvere, raffinato e chic, si abbina meravigliosamente al blu notte, al nero e al marrone tabacco. Insomma, è un'ottima alternativa al classico bianco per camicette e pullover. Ma la duchessa di Cambridge potrebbe averlo scelto per molte altre ragioni, oltre che alle tendenze di stagione: a Belfast i principi hanno infatti visitato alcune strutture sanitarie e centri specializzati in prevenzione del suicidio. Il celeste è un colore che trasmette tranquillità e calma, associato spesso alla cura e all'apertura verso gli altri.

Kate Middleton a Belfast

Inoltre il blu e il celeste, i colori dell'outfit autunnale di Kate Middleton, sono gli stessi che compaiono sullo stemma della città di Belfast: una coincidenza? Considerando che la regina Elisabetta indossava sempre una spilla "simbolica" in ogni visita ufficiale diremmo proprio di no: è la diplomazia del guardaroba reale!