Kate Middleton, come cambia la sua vita ora che è principessa: le regole dal guardaroba ai social

Venticinque anni dopo la morte di lady Diana, il mondo ha una nuova principessa di Galles: re Carlo ha investito il figlio William del titolo di prince of Wales, rendendo la moglie Kate Middleton la nuova princess of Wales. Dopo la morte di Diana il titolo è rimasto vacante: Camilla Shand ha preferito rinunciarvi dopo il matrimonio con Carlo, in segno di rispetto verso la memoria della defunta principessa. Adesso tocca a Kate Middleton: l'annuncio ha prevedibilmente scatenato i paragoni con Diana Spencer, ma lei intende crearsi un suo percorso autonomo. In questi giorni l'abbiamo nella camera ardente della regina Elisabetta vestita a lutto ma impeccabile come sempre, con gioielli studiati per rendere omaggio alla sovrana. Un nuovo titolo nobiliare, all'interno della famiglia, comporta nuove responsabilità e nuove regole: come sarà la vita della nuova principessa di Galles?

Il ruolo di princess of Wales e l'eredità di Diana

Kate Middleton deve confrontarsi con un'eredità pesante: il titolo di princess of Wales è indissolubilmente legato alla memoria di Diana Spencer. In moltissime occasioni le due donne sono state messe a confronto: non è un segreto che Kate Middleton si ispiri allo stile della defunta lady D e nasconda numerosi omaggi nei suoi look, dalle stampe a pois agli orecchini che le appartenevano. Probabilmente finito il periodo di lutto Kate continuerà a celebrare la precedente principessa di Galles nelle prime uscite pubbliche, ma poi prenderà nuove strade: deciderà lei come "riempire" il titolo e come interpretarlo nella vita quotidiana. Il Guardian, citando fonti vicine alla coppia, scrive che Kate "vuole guardare al futuro e crearsi un suo percorso".

Il principe e la principessa di Galles

I nuovi compiti di Kate Middleton come Principessa del Galles

L'ascesa al trono di Carlo ha cambiato la gerarchia dei reali: Catherine Middleton ora è principessa di Galles, duchessa di Cambridge e di Cornovaglia e duchessa di Rothesay quando è in Scozia. I profili social sono stati aggiornati seduta stante: ora Kate e William su Instagram rispondono al nome di "@princeandprincessofwales". Cosa comporta il suo nuovo ruolo? Sicuramente un ruolo di primo piano nei royal duties, ora che è la moglie dell'erede al trono. Carlo, con ogni probabilità, delegherà ai principi viaggi di rappresentanza e gli impegni ufficiali a cui non potrà presenziare. Non solo: Kate Middleton potrebbe decidere di diventare patrona di nuove cause umanitarie, forse le stesse che seguiva lady D. Una parte fondamentale del nuovo ruolo, infatti, è legata all'impegno nella beneficienza, l'altra è l'impegno quotidiano nel preparare l'erede al trono, George, ora secondo linea di successione.

Kate Middleton in Alexander McQueen

Cosa cambierà nel guardaroba di Kate Middleton

Nella vita privata cosa cambierà? Difficile dirlo: per ora i Cambridge resteranno nell'Adelaide Cottage, dove si sono trasferiti poco prima dell'incoronazione della regina, ma secondo alcuni royal observer a tempo debito potrebbero decidere di trasferirsi a Windsor, ultima residenza della regina Elisabetta. Probabilmente in futuro vedremo la duchessa meno in versione sportiva, con leggings e sneakers, e più in versione "ufficiale" con coat-dress e cappellini. Non esistono regole ufficiali su come interpretare il ruolo di principessa di Galles nella vita quotidiana, ma sicuramente la duchessa dovrà confrontarsi con una maggiore esposizione mediatica e con molti più impegni ufficiali. Questo significa costruirsi un nuovo "guardaroba da lavoro" per i tour e per le serate di gala (per la gioia degli appassionati di moda). Kate e William però vogliono dare un'immagine più borghese della monarchia: pic-nic al parco con i figli, capi low cost, giri di shopping prima della scuola. Non è escluso che manterranno il loro stile rilassato anche con i nuovi titoli: potrebbe essere la carta vincente per garantire la sopravvivenza della monarchia nei decenni a venire.