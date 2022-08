Camilla Parker Bowles è principessa ma non usa il titolo reale: è una forma di rispetto per Lady Diana Camilla Parker Bowles diventerà regina consorte quando Carlo salirà sul trono ma la cosa che in pochi sanno è che già ora ha un ambito titolo reale. L’unico piccolo “inconveniente” è che ha deciso di non usarlo.

A cura di Valeria Paglionico

Camilla Parker Bowles è la donna che un giorno diventerà regina consorte al fianco del principe Carlo e si sta già preparando per ricoprire il ruolo in modo impeccabile. Da quando la regina Elisabetta II ha ridotto drasticamente le uscite pubbliche per motivi di salute, è stata lei a prendere il suo posto, dando prova di avere tutte le carte in regola per salire sul trono. È riuscita a conquistare la fiducia dei sudditi, ha rivoluzionato il suo stile e si è lasciata alle spalle le malelingue che l'avevano messa in cattiva luce ai tempi di Lady Diana. Non tutti, però, sanno che ha sempre avuto un titolo ambito che ha però deciso di non utilizzare.

Perché la regina è intervenuta sul titolo reale di Camilla

La storia tra il principe Carlo e Lady Diana è ormai leggendaria e, nonostante siano passati decenni dalla morte della principessa, sono ancora molti coloro che credono che parte della responsabilità della tragedia fosse da attribuire a Camilla, che aveva spinto l'erede al trono al tradimento. Non sorprende, dunque, che la Parker Bowles inizialmente non venisse vista di buon occhio dai sudditi, tanto da spingere Carlo a dichiarare pubblicamente che la moglie non sarebbe mai diventata regina ma solo principessa. Le cose sono cambiate in modo drastico quest'anno in occasione dei 70 anni di regno di Elisabetta II.

Perché Camilla è già principessa

L'attuale sovrana britannica ha preso una posizione netta sul titolo da dare a Camilla: per suo volere diventerà regina consorte quando Carlo sarà re. Il motivo? Si è impegnata duramente ed è stata paziente in una famiglia in cui veniva considerata quasi una "intrusa". La verità, però, è che fin dal matrimonio Camilla ha ottenuto di diritto il titolo di principessa in quanto moglie dell'erede al trono diretto, peccato che abbia deciso di non usarlo. Perché lo ha fatto? L'ultima persona che lo aveva assunto era stata Diana, dunque il popolo l'avrebbe sicuramente considerato un gesto oltraggioso verso la sua memoria. Insomma, sulla carta Camilla ha già un ambito titolo reale ma ancora una volta è riuscita a distinguersi per pazienza e rispetto.