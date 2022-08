Camilla Parker Bowles, il segreto per tenersi in forma a più di 70 anni Camilla Parker Bowles ha appena compiuto 75 anni ma, nonostante l’età che avanza, vanta una forma fisica smagliante. Come fa a mantenersi tanto raggiante? Ecco i suoi segreti di bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche tempo a questa parte Camilla Parker Bowles appare sempre più spesso in pubblico: se un tempo veniva considerata semplicemente la "rivale" di Diana, oggi è riuscita a riconquistare la fiducia dei sudditi diventando un "punto fermo" nella monarchia britannica. È da quando la regina Elisabetta II ha ridotto drasticamente i suoi impegni ufficiali per motivi di salute che il figlio Carlo ha preso il suo posto in molte occasioni e al suo fianco non manca mai la moglie. Quest'ultima un giorno sarà regina consorte e, come si nota dalla sua recente evoluzione di stile, sta facendo il possibile per ricoprire questo ruolo al meglio. La cosa che in pochi sanno è che per tenersi in forma segue un preciso programma: ecco cosa fa a più di 70 anni.

Lo stile di vita sano ed equilibrato di Camilla

Camilla Parker Bowles ha raggiunto i 75 anni lo scorso luglio ma, nonostante l'età che avanza, vanta sempre una forma smagliante ogni volta che appare in pubblico, basti pensare al fatto che proprio qualche mese fa ha conquistato una copertina fashion, apparendo splendida in blu cobalto. Ad oggi, tra look all'ultima moda, gioielli preziosi e capelli sempre in piega, ha tutte le carte in regola per essere considerata una vera e propria icona dalle over 70. Qual è il suo segreto? Niente diete o allenamenti "miracolosi", la Duchessa di Cornovaglia sembra semplicemente seguire uno stile di vita sano basato prima di tutto su un'alimentazione equilibrata.

La dieta di Camilla Parker Bowles

La moglie di Carlo sembrerebbe consumare piatti semplici e genuini, concedendosi di tanto in tanto qualche strappo alla regola con delle ricette sostanziose a base di salmone, carne e pollo arrosto. La dieta equilibrata di Camilla includerebbe anche prodotti freschi come frutta e verdura, meglio se coltivati nella propria terra. La Duchessa è sempre stata appassionata di giardinaggio e coltivazione, hobbies che l'hanno avvicinata molto al principe Carlo (basti pensare al fatto che da giovane aveva un orto tutto suo). Insomma, Camilla sembrerebbe essere una "comune" 70enne: sebbene potenzialmente abbia la possibilità di rivolgersi ai migliori nutrizionisti e personal trainer, preferisce fare da sola come una normale commoner.