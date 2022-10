Kate Middleton segue le orme di lady Diana: perché ha indossato un vestito giallo in ospedale Vestita di giallo, Kate Middleton ha portato il sole al reparto maternità del Royal Surrey County Hospital. Il look nasconde un riferimento a lady Diana.

Kate Middleton in Karen Millen

Kate Middleton ha ripreso a pieno regime i suoi appuntamenti e i suoi impegni ufficiali. Qualcosa è cambiato, con la morte di Elisabetta II: lei e William hanno acquisito rispettivamente i titoli di principessa e principe del Galles. In queste nuove vesti dopo i funerali della sovrana hanno prima voluto incontrare tutto il personale coinvolto nella cerimonia, per ringraziarli del servizio svolto. Poi insieme si sono recati in Galles: è stata anche la prima visita ufficiale della coppia nel Paese, coi nuovi titoli reali. Da sola, la principessa ha incontrato alcuni membri della Marina militare e ancora da sola si è recata a sorpresa al Royal Surrey County Hospital.

Kate Middleton vicina alle madri

Kate Middleton recentemente è stata nominata patrona della Maternal Mental Health Alliance: la salute mentale è un tema che le sta particolarmente a cuore. Quando ha ricevuto l'incarico dall'ente benefico ha condiviso un video in cui ha sottolineato l'importanza di garantire alle madri un buon benessere mentale. "Sappiamo tutti che la gravidanza, il parto e i primi mesi e anni di vita di un bambino possono essere estremamente impegnativi. I genitori spesso si sentono soli e sopraffatti. Nessuno è immune dall'esperienza di ansia e depressione durante questo periodo" ha spiegato.

Kate Middleton in Karen Millen

La visita al reparto di maternità del Royal Surrey County Hospital conferma la sua sensibilità all'argomento. La principessa del Galles ha voluto saperne di più sul supporto che la struttura fornisce alle donne durante e dopo la gravidanza. Ha trascorso del tempo sia col personale che coi pazienti, soffermandosi in particolare con lo staff che si occupa di donne affette da malattie mentali. Ha visitato anche lo spazio dedicato all'assistenza per donne che subiscono un aborto o che perdono il loro bambino durante il parto. La giornata si è poi conclusa presso la Special Care Baby Unit, una delle poche unità disponibili a livello nazionale in grado di fornire cure specialistiche ai bambini nati prematuri.

Kate Middleton in Karen Millen

Il look di Kate Middleton

Kate Middleton ha indossato un abito longuette color giallo ocra chic ed elegante disegnato da Karen Millen, con scollo a V, maniche corte, cintura in tessuto che enfatizza il punto vita e gonna a pieghe. Costa 250 euro. Lo ha abbinato ad accessori a contrasto: décolleté e pochette blu scuro in pelle scamosciata. Niente gioielli stavolta, solo un paio di semplici orecchini molto discreti, a forma di goccia. Immancabile invece l'anello di fidanzamento al dito, da cui non si separa mai.

in foto: abito Karen Millen

Il significato dell'abito giallo

Il giallo è un colore che Kate Middleton ha indossato poco. Lo ha sfoggiato in Giamaica a marzo scorso (come omaggio al Paese) e alla messa del Giubileo di giugno 2022. Probabilmente stavolta ha voluto indossare una tonalità vivace che potesse in qualche modo rallegrare gli ospiti della struttura ospedaliera e portarvi all'interno una ventata di positività e luce. Ha in qualche modo seguito la filosofia di lady Diana (che è stata a sua volta principessa del Galles).

Kate Middleton in Karen Millen

Diana Spencer, infatti, nella sua vita è stata molto vicina ai più bisognosi e ha spesso visitato ospedali, orfanotrofi, luoghi di accoglienza per poveri. In quelle occasioni preferiva indossare abiti in colori vivaci. Era un modo per abbattere le barriere, per catturare l'attenzione soprattutto dei più piccoli e dimostrare la sua amicizia e vicinanza, contro ogni rigore e formalità.