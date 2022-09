Kate Middleton in pubblico dopo i funerali della regina: veste ancora di nero col cappotto riciclato La principessa e il principe del Galles hanno fatto la loro prima uscita ufficiale di coppia, dai funerali della regina. Kate Middleton ha mantenuto l’abbigliamento nero del lutto e i gioielli di perle di Elisabetta II.

Kate e William non sono più la duchessa e il duca di Cambridge. Con la morte della regina Elisabetta si è aperto un nuovo capitolo anche per loro, che sono stati nominati principessa e principe del Galles. Lui ha ereditato il titolo da suo padre, nuovo sovrano col nome di re Carlo III. Lei invece è la prima princess of Wales dai tempi di Lady Diana: il titolo era rimasto vacante alla sua morte. Camilla lo aveva rifiutato in segno di rispetto alla memoria della defunta. La coppia si è mostrata insieme in pubblico per il primo impegno ufficiale di coppia dopo i funerali della sovrana, che si sono tenuti all'Abbazia di Westminster lunedì 19 settembre.

Kate e William tornano in pubblico

William e Kate hanno fatto un viaggio speciale a Windsor Guildhall per incontrare i volontari e il personale operativo che ha prestato servizio durante il funerale della regina Elisabetta II. Si è trattato di un evento di portata epocale: l'imponente macchina organizzativa si è messa in moto dieci giorni prima per organizzare tutto nei dettagli e per ripetere quel rituale così antico. Vi hanno partecipato leader mondiali, capi di Stato, regine; presente ovviamente la royal family al completo e in milioni da tutto il mondo hanno seguito tutto in diretta televisiva. Nessuno voleva mancare, all'ultimo addio a Elisabetta II. Ma niente sarebbe stato possibile senza il prezioso lavoro di staff e volontari, che hanno prestato servizio dall'inizio alla fine della cerimonia. Kate e William li hanno voluti omaggiare personalmente.

La prima uscita dei principi del Galles

Coerentemente con le linee guida del dress code reale in caso di lutto, Kate ha mantenuto l'abbigliamento nero anche per questo impegno ufficiale. Dalla notizia della morte della regina in poi, ha sempre indossato questo colore in pubblico: era in total black sia alla camera ardente (con la spilla ereditata dalla sovrana) che al funerale (coi gioielli di perle preferiti di Elisabetta II).

Stavolta la scelta è caduta su uno dei suoi amati cappotti: un elegante modello di media lunghezza e senza colletto di Dolce&Gabbana, decorato con doppia fila bottoni dorati. Non è più disponibile sul sito della Maison, visto che si tratta di un modello di diversi anni fa. Si tratta infatti di un capo riciclato: spesso la principessa ripropone gli stessi look a distanza di tempo ed è anche una fan del low cost.

Questo, senza mai infrangere l'etichetta o commettere errori di stile: è sempre impeccabile ed elegante, perfetta in ogni occasione. Il cappotto indossato a Windsor è lo stesso sfoggiato nel 2017 al Remembrance Day e nel 2021, quando ha fatto visita agli Air Cadets dopo il funerale del principe Filippo. Stavolta lo ha abbinato a décolleté e agli immancabili orecchini pendenti di perle, le pietre preferite di Elisabetta II (nonché "gioielli del lutto").